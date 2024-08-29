РФ ударила по Купянской громаде: пострадали четыре человека (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянской громаде на Харьковщине, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОВА.

"Около 16:00 враг совершил обстрел с. Новоосиново Купянской громады. Тип вооружения устанавливается", - говорится в сообщении.

В результате обстрела возник пожар, который охватил частный жилой дом, хозяйственную постройку и автомобиль.

По состоянию на сейчас информация о пострадавших не поступала.

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В результате обстрела пострадали четыре человека - мужчина 65 лет и три женщины 83 лет, 65 лет и 73 лет.

Две женщины с взрывным ранением госпитализированы. Остальные, несмотря на полученные травмы, от госпитализации отказались.

По предварительным данным, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня.