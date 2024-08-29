В Глубоком враг планирует эвакуационные мероприятия, в районе Волчанска с начала суток продолжаются 2 боевые столкновения, - ОТГ "Харків"

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений. С начала этих суток продолжаются 2 боестолкновения в районе Волчанска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОТГ "Харків"

В районе населенного пункта Глубокое оккупанты пытались осуществить перегруппировку, в результате действий Сил обороны понесли потери, планируют эвакуационные мероприятия.

Вблизи Лукьянцев подразделения 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса осуществили пополнение БК минометных расчетов.

В районе Старицы и Огирцево враг осуществляет мероприятия логистического обеспечения, инженерного оборудования позиций. Активизировал ведение воздушной разведки.

В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник предпринял попытку доставки личного состава в центральную часть города с применением 2-х танков и 2-х МТЛБ, понес потери и отошел.

В районе населенного пункта Тихое противник продолжает осуществлять замену 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады на 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии.

Во исполнение приказа министра обороны РФ от 21.08.2024г., начальника генерального штаба ВС РФ от 22.08.2024г. осуществляется формирование добровольческой бригады "Барс" в составе трех добровольческих отрядов "Барс-Брянск", "Барс-Курск", "Барс-Белгород" общей численностью 4921 военнослужащий, которые будут выполнять задачи в интересах группировки войск "Север".

Боевые действия

За прошедшие сутки произошло 2 инициированных врагом боевых столкновения. Также российские террористы нанесли 6 авиаударов с использованием 6 КАБов и 22-х неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, российские оккупанты нанесли 43 удара дронами-камикадзе и 393 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага

За минувшие сутки безвозвратные и санитарные потери врага составляют 110 человек.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники, в частности:

танк;

боевую бронированную машину;

систему ПВО;

7 артиллерийских систем;

17 автомобилей;

2 единицы специальной техники;

42 БПЛА.

Также уничтожено 45 укрытий для личного состава и место хранения боекомплекта.

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