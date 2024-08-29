У Глибокому ворог планує евакуаційні заходи, у районі Вовчанську від початку доби триває 2 бойові зіткнення, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів. Від початку цієї доби тривають 2 боєзіткнення у районі Вовчанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні ОТУ "Харків"

В районі населеного пункту Глибоке окупанти намагалися здійснити перегрупування, в результаті дій Сил оборони зазнали втрат, планують евакуаційні заходи.

Поблизу Лукʼянців підрозділи 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу здійснили поповнення БК мінометних розрахунків.

В районі Стариці та Огірцевого ворог здійснює заходи логістичного забезпечення, інженерного обладнання позицій. Активізував ведення повітряної розвідки.

У Вовчанську в рамках підготовки до штурмових дій противник здійснив спробу доставки особового складу до центральної частини міста із застосуванням 2-х танків та 2-х МТЛБ, поніс втрати та відійшов.

В районі населеного пункту Тихе противник продовжує здійснювати заміну 83-ї окремої десантно-штурмової бригади на 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії.

На виконання наказу міністра оборони РФ від 21. 08.2024р., начальника генерального штабу ЗС РФ від 22.08.2024р. здійснюється формування добровольчої бригади "Барс" у складі трьох добровольчих загонів "Барс-Брянск", "Барс-Курск", "Барс-Белгород" загальною чисельністю 4921 військовослужбовець, які будуть виконувати завдання в інтересах угруповання військ "Сєвєр".

Бойові дії

Протягом минулої доби відбулося 2 ініційованих ворогом бойові зіткнення. Також російські терористи завдали 6 авіаударів з використанням 6 КАБів та 22-х некерованих авіаційних ракет. Крім того, російські окупанти завдали 43 удари дронами-камікадзе та 393 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває 2 бойовізіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога

За минулу добу безповоротні та санітарні втрати ворога становлять 110 осіб.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

танк;

бойова броньована машина;

система ППО;

7 артилерійських систем;

17 автомобілів;

2 одиниці спеціальної техніки;

42 БпЛА.

Також знищено 45 укриттів для особового складу та місце зберігання боєкомплекту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни контролюють близько 40% Часового Яру, - пресслужба 24 ОМБр