Росіяни контролюють близько 40% Часового Яру, - пресслужба 24 ОМБр
Повне захоплення Часового Яру може надати росіянам тактичну перевагу. Наразі ж росіяни контролюють близько 40% території міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.Андрій Полухін.
Він зазначив, що у разі повного захоплення Часового Яру, окупанти отримають контроль над висотою, з якої відкривається огляд на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та логістичний шлях між цими населеними пунктами.
Військовий додав, що наразі ситуація у Часовому Ярі є критичною. Місто перетворилося на руїни внаслідок російських атак, подібно до ситуації в Авдіївці та Бахмуті. Ворог просто знищує все на своєму шляху, не зважаючи на руйнування інфраструктури та цивільних об'єктів.
"Наразі місто Часів Яр розбите. Ворог лишає один по собі слід, як при окупації Авдіївки та Бахмута. Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху", - додав Полухін.
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Щось слабо віриться в цю заяву. Бо тоді б по всіх ворожих Z-каналах про це б гуділи та публікували трикольорні шмати над будинками.
як і всі, не розкриваючи розташування.