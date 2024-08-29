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Росіяни контролюють близько 40% Часового Яру, - пресслужба 24 ОМБр

Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині

Повне захоплення Часового Яру  може надати росіянам тактичну перевагу. Наразі ж росіяни контролюють близько 40% території  міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.Андрій Полухін.

Він зазначив, що у разі повного захоплення Часового Яру, окупанти отримають контроль над висотою, з якої відкривається огляд на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та логістичний шлях між цими населеними пунктами. 

Військовий додав, що  наразі ситуація у Часовому Ярі є критичною. Місто перетворилося на руїни внаслідок російських атак, подібно до ситуації в Авдіївці та Бахмуті. Ворог просто знищує все на своєму шляху, не зважаючи на руйнування інфраструктури та цивільних об'єктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зруйнований росіянами Часів Яр: випалені будівлі, вирви від снарядів та руїни. ФОТОрепортаж

"Наразі місто Часів Яр розбите. Ворог лишає один по собі слід, як при окупації Авдіївки та Бахмута. Це просто руїни. Ворог не вважає ці території своїми, він просто руйнує все, що знаходиться у нього на шляху", - додав Полухін.

Автор: 

бойові дії (3740) 24 омб імені князя Данила Галицького (252) Часів Яр (327)


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Ворог перетворює Часік на руіни - а він шо не в тих самих руінах?
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29.08.2024 09:19 Відповісти
Зі слів того речника про 40% ЧЯ під ворогом виходить, що рашистські війська перетнули канал і просунулись вгору по центральній вулиці міста на 2,5 - 3 км.
Щось слабо віриться в цю заяву. Бо тоді б по всіх ворожих Z-каналах про це б гуділи та публікували трикольорні шмати над будинками.
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29.08.2024 09:59 Відповісти
вони гудуть, коли дана позиція вже в тилу

як і всі, не розкриваючи розташування.
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29.08.2024 10:58 Відповісти
Нічого подібного. І особливо не в цьому випадку.
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29.08.2024 11:56 Відповісти
Москали хотят в течении трех дней захватить Покровск?
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29.08.2024 10:55 Відповісти
Значит скорее всего они его захватят. Каждый раз одно и то же. Закрепились - все! - город обречен. Почему так? Может потому что у ВСУ нет возможности заваливать противника снарядами и мешать с землей... Когда эти ******** закончатся...
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29.08.2024 13:44 Відповісти
 
 