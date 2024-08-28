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Зруйнований росіянами Часів Яр: випалені будівлі, вирви від снарядів та руїни. ФОТОрепортаж

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони України продовжують стримувати навалу переважаючих сил ворога на Часів Яр. Місто зруйноване російськими загарбниками.

Про це йдеться на сторінці бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Випалені будівлі, воронки від снарядів, руїни і поламані дерева — це, на жаль, звичний пейзаж для будь-якого населеного пункту, куди приходять окупанти", - йдеться у повідомленні.

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

На Часів Яр наступають переважаючі сили противника, яких стримують воїни 24 ОМБр імені короля Данила разом із побратимами з інших підрозділів. Бійці масово знищують піхоту та техніку ворога.

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 24 ОМБр, які боронять Часів Яр: "На мирні переговори надії немає". ВІДЕО+ФОТО 

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

"У місті залишаються цивільні. Битва триває. Часів Яр — це Україна", - наголосили у бригаді.

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

Раніше повідомлялося, що у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила сформували новий батальйон "Характерники" з колишніх ув’язнених. Незабаром він почне виконувати бойові завдання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Часовому Яру залишаються 500 людей, евакуюватися не збираються, доставляти гуманітарну допомогу неможливо, - Філашкін

Автор: 

24 омб імені князя Данила Галицького (252) Часів Яр (328)


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"У місті залишаються цивільні..." ждуни
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28.08.2024 09:14 Відповісти
РигоАНАЛИ цього скільки років чекали!! Ну тепер нехай радіють, шуфрич з вітренчихою вищали, як різані ….
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28.08.2024 09:38 Відповісти
Первый коммент прям с головы снял мысль, что никакие это не гражданские.. матёрые ждуны. Сто процентов среди них есть и корректировщики и просто те, кто докладывает врагу ситуацию .
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29.08.2024 11:03 Відповісти
 
 