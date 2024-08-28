Зруйнований росіянами Часів Яр: випалені будівлі, вирви від снарядів та руїни. ФОТОрепортаж

Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони України продовжують стримувати навалу переважаючих сил ворога на Часів Яр. Місто зруйноване російськими загарбниками.

Про це йдеться на сторінці бригади, передає Цензор.НЕТ.

"Випалені будівлі, воронки від снарядів, руїни і поламані дерева — це, на жаль, звичний пейзаж для будь-якого населеного пункту, куди приходять окупанти", - йдеться у повідомленні.





На Часів Яр наступають переважаючі сили противника, яких стримують воїни 24 ОМБр імені короля Данила разом із побратимами з інших підрозділів. Бійці масово знищують піхоту та техніку ворога.

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"У місті залишаються цивільні. Битва триває. Часів Яр — це Україна", - наголосили у бригаді.





Раніше повідомлялося, що у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила сформували новий батальйон "Характерники" з колишніх ув’язнених. Незабаром він почне виконувати бойові завдання.

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