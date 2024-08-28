Разрушенный россиянами Часов Яр: выжженные здания, воронки от снарядов и руины. ФОТОрепортаж

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила вместе с побратимами из других подразделений Сил обороны Украины продолжают сдерживать нашествие превосходящих сил врага на Часов Яр. Город разрушен российскими захватчиками.

Об этом говорится на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Выжженные здания, воронки от снарядов, руины и поломанные деревья - это, к сожалению, привычный пейзаж для любого населенного пункта, куда приходят оккупанты", - говорится в сообщении.





На Часов Яр наступают превосходящие силы противника, которых сдерживают воины 24-й ОМБр имени короля Данила вместе с побратимами из других подразделений. Бойцы массово уничтожают пехоту и технику врага.

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"В городе остаются гражданские. Битва продолжается. Часов Яр - это Украина", - отметили в бригаде.





Ранее сообщалось, что в 24-й Отдельной механизированной бригаде имени короля Данила сформировали новый батальон "Характерники" из бывших заключенных. Вскоре он начнет выполнять боевые задачи.

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