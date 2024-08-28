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Разрушенный россиянами Часов Яр: выжженные здания, воронки от снарядов и руины. ФОТОрепортаж

Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила вместе с побратимами из других подразделений Сил обороны Украины продолжают сдерживать нашествие превосходящих сил врага на Часов Яр. Город разрушен российскими захватчиками.

Об этом говорится на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Выжженные здания, воронки от снарядов, руины и поломанные деревья - это, к сожалению, привычный пейзаж для любого населенного пункта, куда приходят оккупанты", - говорится в сообщении.

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

На Часов Яр наступают превосходящие силы противника, которых сдерживают воины 24-й ОМБр имени короля Данила вместе с побратимами из других подразделений. Бойцы массово уничтожают пехоту и технику врага.

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

Также смотрите: Бойцы 24 ОМБр, защищающие Часов Яр: "На мирные переговоры надежды нет"

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

"В городе остаются гражданские. Битва продолжается. Часов Яр - это Украина", - отметили в бригаде.

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

Воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр

Ранее сообщалось, что в 24-й Отдельной механизированной бригаде имени короля Данила сформировали новый батальон "Характерники" из бывших заключенных. Вскоре он начнет выполнять боевые задачи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как выглядит уничтоженный российскими захватчиками Часов Яр на Донетчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

24 омб имени князя Данила Галицкого (251) Часов Яр (325)


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"У місті залишаються цивільні..." ждуни
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28.08.2024 09:14 Ответить
РигоАНАЛИ цього скільки років чекали!! Ну тепер нехай радіють, шуфрич з вітренчихою вищали, як різані ….
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28.08.2024 09:38 Ответить
Первый коммент прям с головы снял мысль, что никакие это не гражданские.. матёрые ждуны. Сто процентов среди них есть и корректировщики и просто те, кто докладывает врагу ситуацию .
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29.08.2024 11:03 Ответить
 
 