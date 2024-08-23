Бойцы 24 ОМБр, защищающие Часов Яр: "На мирные переговоры надежды нет"

Бойцы 24 ОМБр показали журналистам Часов Яр. Из-за российских обстрелов от города почти ничего не осталось. Рассказали о ситуации в городе и высказали свое мнение по поводу захвата Вооруженными Силами Украины российских территорий в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом видео проекта "Украинский Свидетель" - город Часов Яр, Донецкая область. Россияне уже несколько месяцев стирают его КАБами, артиллерией и другими видами вооружения. По состоянию на конец августа 2024 года город почти полностью превращен в руины.

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"Ситуация в городе напряженная, - говорит заместитель командира 1 стрелкового батальона 24 ОМБр, боец под псевдонимом Бодя. - Напряженная, плохая, но контролируемая. Россияне штурмуют, потом жалуются, чтобы их вывезли, потому что у них много "трехсотых" (раненых). Так выглядит стандартный день в Часовом Яру".

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В составе подразделения воюет разведчик 1 стрелкового батальона с позывным Белорус. Во время прошлого репортажа проекта о Часов Яр, который "Украинский Свидетель" опубликовал в июле, журналисты слышали разговор бойца по рации с командиром батальона. Тогда Белорус был единственным среди пяти бойцов, кого не поразила вражеская артиллерия. Сейчас он продолжает защищать Часов Яр от российского нашествия. Боец поделился собственным мнением по поводу возможных мирных переговоров с Россией.

"На переговоры надежды нет, - говорит разведчик. - Не факт, что они завершатся в нашу пользу. Да и с кем договариваться? Это то же самое, что к тебе придет сосед и скажет - я заберу твоего поросенка, зарежу и съем. Лучше я ему морду разобью".

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Ребята говорят, что очень обрадовались, когда узнали о новостях с Курщины.

"Это прорыв для нашей страны, - рассказывает Белорус, - Наши побратимы, которые сейчас находятся в плену, будут иметь надежду на обмен. Это очень поднимает боевой дух! Более того, это показывает нашим западным партнерам, что мы не просто так здесь сидим. Мы работаем".