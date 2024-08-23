Бійці 24 ОМБр, які боронять Часів Яр: "На мирні переговори надії немає". ВІДЕО+ФОТО

Бійці 24 ОМБр показали журналістам Часів Яр. Через російські обстріли від міста майже нічого не лишилося. Розповіли про ситуацію у місті та висловили свою думку з приводу захоплення Збройними Силами України російських територій у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому відео проєкту "Український Свідок" - місто Часів Яр, Донецька область. Росіяни вже кілька місяців стирають його КАБами, артилерією та іншими видами озброєння. Станом на кінець серпня 2024 року місто майже повністю перетворене на руїну.

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"Ситуація у місті напружена, - каже заступник командира 1 стрілецького батальйону 24 ОМБр, боєць на псевдо Бодя. - Напружена, погана, але контрольована. Росіяни штурмують, потім жаліються, щоб їх вивезли, бо в них багато "трьохсотих" (поранених). Так виглядає стандартний день у Часовому Ярі".





Заступник командира 1 стрілецького батальйону 24 ОМБр, боєць на псевдо Бодя

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У складі підрозділу воює розвідник 1 стрілецького батальйону із позивним Білорус. Під час минулого репортажу проєкту про Часів Яр, який "Український Свідок" опублікував у липні, журналісти чули розмові бійця по рації із командиром батальйону. Тоді Білорус був єдиним серед п’ятьох бійців, кого не вразила ворожа артилерія. Нині він продовжує боронити Часів Яр від російської навали. Боєць поділився власною думкою з приводу можливих мирних перемовин із Росією.





Розвідник 1 стрілецького батальйону 24 ОМБр, боєць на псевдо Водолаз

"На перемовини надії немає, - каже розвідник. - Не факт, що вони завершаться на нашу користь. Та і з ким домовлятись? Це те саме, що до тебе прийде сусід та скаже - я заберу твоє порося, заріжу та з’їм. Краще я йому морду розіб’ю".

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Хлопці кажуть, що дуже зраділи, коли дізналися про новини з Курщини.

"Це прорив для нашої країни, - розповідає Білорус. - Наші побратими, які зараз знаходяться у полоні, матимуть надію на обмін. Це дуже піднімає бойовий дух! Ба більше, це показує нашим західним партнерам, що ми не просто так тут сидимо. Ми працюємо".