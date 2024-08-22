Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия, – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Сегодня, к этому часу, произошло 135 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный удар одной ракетой, 49 авиаударов, сбросив при этом 56 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 556 дронов-камикадзе и совершили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Также на определенных отрезках фронта наши воины проводили активные действия для улучшения тактического положения.

Сегодня украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 69 оккупантов, уничтожили танк, три артиллерийских системы, 63 БпЛА, четыре единицы автомобильной и четыре - специальной техники. Кроме того, повреждены семь артсистем, одна РСЗО, три автомобиля и две единицы спецтехники оккупантов.

14 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Глушковка, Лозовая и Андреевка подразделения Сил обороны отразили десять атак. Ситуация напряженная, продолжаются четыре боестолкновения.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за сегодня российские войска 11 раз атаковали украинских защитников в районах восьми различных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, два и три соответственно.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Выемки, Белогоровки и Спирного на Северском направлении. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, вблизи Часова Яра и Ивановского.

На Торецком направлении, где оккупанты 12 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы, 11 боестолкновений уже завершены. Бой продолжается вблизи Нью-Йорка.

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Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 53 раза атаковал наши позиции. В районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки состоялась более половины от всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 122 военнослужащих убитыми и 201 - ранеными. Уничтожено три автомобиля и артсистема. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще пяти артиллерийским системам, двум автомобилям и трем боевым бронированным машинам противника.

На Кураховском направлении тоже достаточно активен - на этот час зафиксировано 19 вражеских атак. Наши защитники остановили 16 из них. Продолжаются бои возле Карловки. Также захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки и Красногоровки. Понесли потери.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении сегодня агрессор трижды штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, также пытался продвинуться со стороны Владимировки. Украинские воины жестко остановили все атаки оккупантов.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, есть успешные действия на некоторых участках.

Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 65-й отдельной механизированной бригады.

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