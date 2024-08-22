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В Глубоком враг завел на позиции личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ, в Волчанске наибольшая активность российских оккупантов, - ОТГ "Харків"

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На Харьковщине ситуация остается напряженной. С начала суток продолжаются 4 боевые столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

"В районе населенного пункта Глубокое противник провел внутреннюю замену личного состава боевых смен и осуществил эвакуацию потерь. Отмечено заведение на позиции личного состава"

В районе Бугроватки враг провел внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Харків" подчеркнули, что в Волчанске сохраняется наибольшая активность врага, который пытается с разных направлений штурмовать позиции Сил обороны.

"За минувшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Также враг нанес 1 ракетный удар (вероятно, Х-35). Кроме того, оккупанты нанесли 33 удара дронами-камикадзе и 395 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины. С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого", - говорится в сообщении.

Потери врага

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 82 человека.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • 7 артиллерийских систем,
  • 20 автомобилей,
  • 6 единиц специальной техники,
  • 48 БПЛА.

Читайте также: За минувшие сутки оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область, есть пострадавшие. Уничтожены два сельсовета и десятки домов

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (3921)


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***** этим рахитам там,очередной набор 4 или 5 будет как и 810
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22.08.2024 10:03 Ответить
"Смертники"! Бо наші хлопці стосовно цієї бригади беруть приклад з ізраїльського спецназу У тих є неофіційний лозунг: "Стрілять швидше, ніж терорист встигне піднять руки, щоб здаться!"
Ну а щодо "морської піхоти" - так це ж не "радянське кіно" (типу "Атветнава хода") У них від "морпіхів" одні шеврони залишилися Та й ті (найрозумніші з них) будуть зривать і викидать разом з документами - та прикидатимуться "безрідними" Бо по фронту (з їх боку) вже "пролетів слушок" - що "хахлы "стопятьдесятпятку" в плен не берут!"
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22.08.2024 10:23 Ответить
155-ю можно переименовать в двухсотую.
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22.08.2024 10:40 Ответить
так их и так уже по 4 или 5 кругу перенабирают))))как и 810
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22.08.2024 10:42 Ответить
Етих насильников и педофилов из 155 петушарни в плен не брать
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22.08.2024 10:27 Ответить
Ну ці виродки приречені після їхніх звірств.
Сподіваюсь, що ніхто з них НЕ повернеться (я добра людина, полон не пропоную))
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22.08.2024 12:10 Ответить
Голубые береты кончились, в *дело* пошли чёрные с косымы взглядами.
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22.08.2024 12:43 Ответить
Шо, опять?
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22.08.2024 13:53 Ответить
 
 