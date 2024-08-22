В Глубоком враг завел на позиции личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ, в Волчанске наибольшая активность российских оккупантов, - ОТГ "Харків"
На Харьковщине ситуация остается напряженной. С начала суток продолжаются 4 боевые столкновения в районе Волчанска и Глубокого.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".
"В районе населенного пункта Глубокое противник провел внутреннюю замену личного состава боевых смен и осуществил эвакуацию потерь. Отмечено заведение на позиции личного состава"
В районе Бугроватки враг провел внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях", - говорится в сообщении.
В ОТГ "Харків" подчеркнули, что в Волчанске сохраняется наибольшая активность врага, который пытается с разных направлений штурмовать позиции Сил обороны.
"За минувшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Также враг нанес 1 ракетный удар (вероятно, Х-35). Кроме того, оккупанты нанесли 33 удара дронами-камикадзе и 395 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины. С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого", - говорится в сообщении.
Потери врага
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 82 человека.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 7 артиллерийских систем,
- 20 автомобилей,
- 6 единиц специальной техники,
- 48 БПЛА.
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Ну а щодо "морської піхоти" - так це ж не "радянське кіно" (типу "Атветнава хода") У них від "морпіхів" одні шеврони залишилися Та й ті (найрозумніші з них) будуть зривать і викидать разом з документами - та прикидатимуться "безрідними" Бо по фронту (з їх боку) вже "пролетів слушок" - що "хахлы "стопятьдесятпятку" в плен не берут!"
Сподіваюсь, що ніхто з них НЕ повернеться (я добра людина, полон не пропоную))