В Глубоком враг завел на позиции личный состав 155-й отдельной бригады морской пехоты ТОФ, в Волчанске наибольшая активность российских оккупантов, - ОТГ "Харків"

На Харьковщине ситуация остается напряженной. С начала суток продолжаются 4 боевые столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харків".

"В районе населенного пункта Глубокое противник провел внутреннюю замену личного состава боевых смен и осуществил эвакуацию потерь. Отмечено заведение на позиции личного состава"

В районе Бугроватки враг провел внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях", - говорится в сообщении.

В ОТГ "Харків" подчеркнули, что в Волчанске сохраняется наибольшая активность врага, который пытается с разных направлений штурмовать позиции Сил обороны.

"За минувшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Также враг нанес 1 ракетный удар (вероятно, Х-35). Кроме того, оккупанты нанесли 33 удара дронами-камикадзе и 395 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины. С начала этих суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого", - говорится в сообщении.

Потери врага

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составляют 82 человека.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 81 единицу вооружения и военной техники, в частности:

7 артиллерийских систем,

20 автомобилей,

6 единиц специальной техники,

48 БПЛА.

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