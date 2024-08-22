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У Глибокому ворог завів на позиції особовий склад 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ, у Вовчанську найбільша активність російських окупантів, - ОТУ "Харків"

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На Харківщині  ситуація залишається напруженою. З початку доби триває 4 бойові зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке противник провів внутрішню заміну особового складу бойових змін та здійснив евакуацію втрат. Відмічено заведення на позиції особового складу .

У районі Бугруватки ворог провів внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях", - йдеться в повідомленні.

В ОТУ "Харків" наголосили, що у Вовчанську зберігається найбільша активність ворога, який намагається з різних напрямків штурмувати позиції Сил оборони.

"Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Також ворог завдав 1 ракетний удар (ймовірно, Х-35). Крім того, окупанти завдали 33 удари дронами-камікадзе та 395 разів обстріляли позиції Сил оборони України. Від початку цієї доби триває 4 бойові зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 82 особи.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 81 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 7 артилерійських систем,
  • 20 автомобілів,
  • 6 одиниць спеціальної техніки,
  • 48 БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Покровському напрямку ЗСУ відбили 53 атаки ворога. За добу на фронті 134 бойових зіткнення, - Генштаб

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3675)


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***** этим рахитам там,очередной набор 4 или 5 будет как и 810
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22.08.2024 10:03 Відповісти
"Смертники"! Бо наші хлопці стосовно цієї бригади беруть приклад з ізраїльського спецназу У тих є неофіційний лозунг: "Стрілять швидше, ніж терорист встигне піднять руки, щоб здаться!"
Ну а щодо "морської піхоти" - так це ж не "радянське кіно" (типу "Атветнава хода") У них від "морпіхів" одні шеврони залишилися Та й ті (найрозумніші з них) будуть зривать і викидать разом з документами - та прикидатимуться "безрідними" Бо по фронту (з їх боку) вже "пролетів слушок" - що "хахлы "стопятьдесятпятку" в плен не берут!"
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22.08.2024 10:23 Відповісти
155-ю можно переименовать в двухсотую.
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22.08.2024 10:40 Відповісти
так их и так уже по 4 или 5 кругу перенабирают))))как и 810
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22.08.2024 10:42 Відповісти
Етих насильников и педофилов из 155 петушарни в плен не брать
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22.08.2024 10:27 Відповісти
Ну ці виродки приречені після їхніх звірств.
Сподіваюсь, що ніхто з них НЕ повернеться (я добра людина, полон не пропоную))
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22.08.2024 12:10 Відповісти
Голубые береты кончились, в *дело* пошли чёрные с косымы взглядами.
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22.08.2024 12:43 Відповісти
Шо, опять?
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22.08.2024 13:53 Відповісти
 
 