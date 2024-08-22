У Глибокому ворог завів на позиції особовий склад 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ, у Вовчанську найбільша активність російських окупантів, - ОТУ "Харків"

На Харківщині ситуація залишається напруженою. З початку доби триває 4 бойові зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"У районі населеного пункту Глибоке противник провів внутрішню заміну особового складу бойових змін та здійснив евакуацію втрат. Відмічено заведення на позиції особового складу .

У районі Бугруватки ворог провів внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях", - йдеться в повідомленні.

В ОТУ "Харків" наголосили, що у Вовчанську зберігається найбільша активність ворога, який намагається з різних напрямків штурмувати позиції Сил оборони.

"Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Також ворог завдав 1 ракетний удар (ймовірно, Х-35). Крім того, окупанти завдали 33 удари дронами-камікадзе та 395 разів обстріляли позиції Сил оборони України. Від початку цієї доби триває 4 бойові зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становлять 82 особи.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 81 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

7 артилерійських систем,

20 автомобілів,

6 одиниць спеціальної техніки,

48 БпЛА.

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