Сумщина пережила 113 российских обстрелов в течение дня: 5 человек ранены

В течение дня россияне совершили 113 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 256 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (8 взрывов), минометов (19 взрывов), FPV-дронами (2 взрыва).

Краснопольская громада: 46 мин сбросили россияне на территорию громады, в результате обстрелов ранены 3 гражданских лица . Также враг ударил из артиллерии (55 взрывов), сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва), нанес удар КАБ (1 взрыв) и FPV-дронами (5 взрывов).

. Также враг ударил из артиллерии (55 взрывов), сбросил взрывные устройства с БпЛА (2 взрыва), нанес удар КАБ (1 взрыв) и FPV-дронами (5 взрывов). Глуховская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (18 взрывов), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек. Также был гранатометный обстрел (АГС) (10 взрывов).

Также был гранатометный обстрел (АГС) (10 взрывов). Эсманская громада: 6 мин сбросил враг на территорию громады. Также был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Путивльская громада: нанесен обстрел БпЛА типа "Шахед" (1 взрыв).

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Дружбовская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (19 взрывов) и артобстрел (1 взрыв), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек. Зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).

Зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва). Зноб-Новгородская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады. Также была атака FPV-дронами (2 взрыва).

Белопольская громада: были минометные обстрелы (8 взрывов), артобстрел (3 взрыва), обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Новослободская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады. Также нанесены обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), авиаудары КАБ (3 взрыва).

Миропольская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (5 взрывов), обстрел БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

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Хотинская громада: нанесен обстрел БпЛА типа "Ланцет" (1 взрыв).

Березовская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (2 взрыва).

Середино-Будская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

Юнаковская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (6 взрывов).

Сумская громада: осуществлен ракетный обстрел (1 взрыв).

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