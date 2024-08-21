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Еще 4912 детей остаются в 30 прифронтовых населенных пунктах Краматорского и Бахмутского районов

Евакуація дітей

В 30 прифронтовых населенных пунктах Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области остается еще 4912 детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин рассказал в интервью британскому изданию The Guardian.

Он отметил, что из 90 населенных пунктов области уже эвакуировали всех детей, еще 4912 детей остается в 30 прифронтовых населенных пунктах Краматорского и Бахмутского районов.

"Рассказал о том, как мы совместно с полицией, спасателями и благотворительными организациями эвакуируем жителей Донетчины в более безопасные регионы Украины, и как готовимся к отопительному сезону в области", - отметил он.

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Филашкин отметил, что ситуация на фронте усложняется, и вместе с этим усложняется и гуманитарная ситуация, о чем важно помнить и нам, и нашим западным союзникам.

Также он поблагодарил иностранных журналистов, которые доносят правду до своих читателей.

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Автор: 

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