Ще 4912 дітей залишаються у 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Бахмутського районів

У 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Бахмутського районів Донецької області залишається ще 4912 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian.

Він зазначив, що з 90 населених пунктів області вже евакуювали всіх дітей, ще 4912 дітей залишається у 30 прифронтових населених пунктах Краматорського і Бахмутського районів.

"Розповів про те, як ми спільно з поліцією, рятувальниками та благодійними організаціями евакуюємо жителів Донеччини до більш безпечних регіонів України, і як готуємось до опалювального сезону в області", - зазначив він.

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Філашкін зауважив, що ситуація на фронті ускладнюється, і разом із цим ускладнюється й гуманітарна ситуація, про що важливо пам’ятати і нам, і нашим західним союзникам.



Також він подякував іноземним журналістам, які доносять правду до своїх читачів.

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