3860 дітей евакуювали з Донеччини від початку серпня

Протягом серпня з Донецької області у безпечні регіони вдалося вивезти 33 тисячі людей, зокрема 3860 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ. із посиланням на Укрінформ, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України.

"Завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції, підрозділів ДСНС, всіх гуманітарних організацій, налагоджений процес евакуації з Донецької області. Тільки за серпень місяць вдалось вивезти 33 тисячі людей, в тому числі 3860 дітей", - сказав очільник області.

Він зауважив, що цей напрямок роботи триває в повному обсязі щодня - підрозділи поліції та ДСНС на броньованих транспортних засобах виїжджають на лінію фронту, щоб вивезти людей з небезпечних територій.

За словами Філашкіна, у зв'язку з погіршенням обстановки на території Донецької області було ухвалено рішення про посилення комендантської години в 10-кілометровій зоні, в яку увійшли 172 населенні пункти. Тепер вона там триває з 17.00 до 9.00.

"А в 5-кілометрову зону ввійшли п’ять населених пунктів: це Мирноград, Селидове, Новогродівка, Курахівка та Гірник. Там комендантська година з 15.00 до 11.00", - додав керівник ОВА.

Нагадаємо, у Мирнограді поліція розшукуватиме батьків, які переховують своїх дітей від евакуації.