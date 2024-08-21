3860 детей эвакуировали с Донетчины с начала августа

В течение августа из Донецкой области в безопасные регионы удалось вывезти 33 тысячи человек, в том числе - 3860 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ. со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на Конгрессе местных и региональных властей при Президенте Украины.

"Благодаря слаженным действиям органов власти, подразделений полиции, подразделений ГСЧС, всех гуманитарных организаций, налажен процесс эвакуации из Донецкой области. Только за август месяц удалось вывезти 33 тысячи человек, в том числе - 3860 детей", - сказал глава области.

Он отметил, что это направление работы продолжается в полном объеме ежедневно - подразделения полиции и ГСЧС на бронированных транспортных средствах выезжают на линию фронта, чтобы вывезти людей из опасных территорий.

По словам Филашкина, в связи с ухудшением обстановки на территории Донецкой области было принято решение об усилении комендантского часа в 10-километровой зоне, в которую вошли 172 населенных пункта. Теперь он там длится с 17.00 до 9.00.

"А в 5-километровую зону вошли пять населенных пунктов: это Мирноград, Селидово, Новогродовка, Кураховка и Горняк.Там комендантский час с 15.00 до 11.00", - добавил руководитель ОВА.

Напомним, в Мирнограде полиция будет разыскивать родителей, скрывающих своих детей от эвакуации.