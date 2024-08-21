Сумщина пережила 113 російських обстрілів протягом дня: 5 людей поранені

Протягом дня росіяни здійснили 113 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 256 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Великописарівська громада: ворог бив з артилерії (8 вибухів), мінометів (19 вибухів), FPV-дронами (2 вибухи).

Краснопільська громада: 46 мін скинули росіяни на територію громади, унаслідок обстрілів поранено 3 цивільні особи . Також ворог вдарив з артилерії (55 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), завдав удару КАБ (1 вибух) та FPV-дронами (5 вибухів).

. Також ворог вдарив з артилерії (55 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (2 вибухи), завдав удару КАБ (1 вибух) та FPV-дронами (5 вибухів). Глухівська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (18 вибухів), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа. Також був гранатометний обстріл (АГС) (10 вибухів).

Також був гранатометний обстріл (АГС) (10 вибухів). Есманьська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також був обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Путивльська громада: завдано обстрілу БпЛА типу "Шахед" (1 вибух).

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Дружбівська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (19 вибухів) та артобстріл (1 вибух), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа. Зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).

Зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи). Зноб-Новгородська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також була атака FPV-дронами (2 вибухи).

Білопільська громада: були мінометні обстріли (8 вибухів), артобстріл (3 вибухи), обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

Новослобідська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади. Також завдано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), авіаудару КАБ (3 вибухи).

Миропільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (5 вибухів), обстріл БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

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Хотінська громада: завдано обстрілу БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух).

Березівська громада: зафіксовано авіаудар КАБ (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (3 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (6 вибухів).

Сумська громада: здійснено ракетний обстріл (1 вибух).

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