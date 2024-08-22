Общие боевые потери РФ с начала войны - около 604 140 (+1130), 8 529 танков, 17 262 артсистемы, 16 567 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 604 140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

личного состава – около 604 140 (+1130) человек,

танков ‒ 8529 (+7) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 16 567 (+25) единиц,

артиллерийских систем – 17 262 (+46) единицы,

РСЗО – 1166 (+0) единиц,

средств ПВО – 931 (+3) единица,

самолетов – 367 (+0) единиц,

вертолетов – 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 998 (+96) единиц,

крылатых ракет ‒ 2443 (+1) единицы,

кораблей /катеров ‒ 28 (+0) единиц,

подлодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерны – 23 280 (+59) единиц,

специальной техники – 2904 (+17) единицы.

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