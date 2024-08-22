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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 604 140 (+1130), 8 529 танков, 17 262 артсистемы, 16 567 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 604 140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

  • личного состава – около 604 140 (+1130) человек,
  • танков ‒ 8529 (+7) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 16 567 (+25) единиц,
  • артиллерийских систем – 17 262 (+46) единицы,
  • РСЗО – 1166 (+0) единиц,
  • средств ПВО – 931 (+3) единица,
  • самолетов – 367 (+0) единиц,
  • вертолетов – 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 998 (+96) единиц,
  • крылатых ракет ‒ 2443 (+1) единицы,
  • кораблей /катеров ‒ 28 (+0) единиц,
  • подлодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерны – 23 280 (+59) единиц,
  • специальной техники – 2904 (+17) единицы.

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інфорграфіка

Автор: 

армия РФ (19026) Генштаб ВС (6181) ликвидация (3470) уничтожение (6819)


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Слава ЗСУ.
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22.08.2024 08:11 Ответить
Арта і спецтехніка впевнено крокують до нових місячних рекордів, а чумардоси до кобздона.
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22.08.2024 09:33 Ответить
знову броні мізер...
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22.08.2024 09:33 Ответить
Можливо - її просто НЕМАЄ! Бо літо закінчується і скоро підуть дощі А в наших умовах це призведе до бездоріжжя і притишення наступальних дій Якщо за ціле літо кількість їх бронетехніки на полі бою лише знижується - значить "закрома матушки-Рассии паказали дно"!
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22.08.2024 09:53 Ответить
А сцарю паказали фигу - умрем все как один.
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22.08.2024 10:18 Ответить
Ну не скажи, танків на сьогодні з початку місяця вже 130 одиниць.
Квітень 23-го 84
Травень 23-го 104
Грудень 22-го 116

З ББМ така ж картина, на сьогодні 364 од
Грудень 22-го 207
Травень 23-го 211
Лютий 23-го 252

Так що це далеко не мізер.
Проте якщо порінювати сезонні втрати по броні - цьогорічні зима/весна/літо маємо
3 256 / 3 495 / 2 409
очевидно що за залишившихся десять діб тисячу одиниць ну ніяк не набереться, максимум 200-250 машин.
Навіть сліпому видно що броня просіла і ця тенденція буде продовжуватись і надалі - звикай. А от чумардоси в цьому ж ракурсі
84 640 / 94 100 / 95 360 (плюс ще 11-12 тис)
утилізація йде по плану, в строгій відповідності з графіком.
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22.08.2024 10:15 Ответить
От тільки без броні вони стають чомусь більш успішні... особливо останні 3 тижні. Та й людські втрати на донбасі у них певно що зменшуються, бо додався поки що вельми успішний для нас курський фронт, а загальна кількість знешкоджених ворогів залишилась на тому ж рівні, що й в липні. Звідки в них така люта мотивація?!
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22.08.2024 11:52 Ответить
Вони не зовсім без броні.БТТ яка залишаєтся на захопленній орками території,якщо вона не згоріла,підлягає ремонту та відновленню
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22.08.2024 13:35 Ответить
 
 