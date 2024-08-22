Общие боевые потери РФ с начала войны - около 604 140 (+1130), 8 529 танков, 17 262 артсистемы, 16 567 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 604 140 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
- личного состава – около 604 140 (+1130) человек,
- танков ‒ 8529 (+7) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 16 567 (+25) единиц,
- артиллерийских систем – 17 262 (+46) единицы,
- РСЗО – 1166 (+0) единиц,
- средств ПВО – 931 (+3) единица,
- самолетов – 367 (+0) единиц,
- вертолетов – 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 998 (+96) единиц,
- крылатых ракет ‒ 2443 (+1) единицы,
- кораблей /катеров ‒ 28 (+0) единиц,
- подлодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерны – 23 280 (+59) единиц,
- специальной техники – 2904 (+17) единицы.
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Квітень 23-го 84
Травень 23-го 104
Грудень 22-го 116
З ББМ така ж картина, на сьогодні 364 од
Грудень 22-го 207
Травень 23-го 211
Лютий 23-го 252
Так що це далеко не мізер.
Проте якщо порінювати сезонні втрати по броні - цьогорічні зима/весна/літо маємо
3 256 / 3 495 / 2 409
очевидно що за залишившихся десять діб тисячу одиниць ну ніяк не набереться, максимум 200-250 машин.
Навіть сліпому видно що броня просіла і ця тенденція буде продовжуватись і надалі - звикай. А от чумардоси в цьому ж ракурсі
84 640 / 94 100 / 95 360 (плюс ще 11-12 тис)
утилізація йде по плану, в строгій відповідності з графіком.