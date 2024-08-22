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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 604 140 осіб (+1130 за добу), 8 529 танків, 17 262 артсистеми, 16 567 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 604 140 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

  • особового складу  ‒ близько 604140 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 8529 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25) од,
  • артилерійських систем – 17262 (+46) од,
  • РСЗВ – 1166 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 931 (+3) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96),
  • крилаті ракети ‒ 2443 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 23280 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2904 (+17).

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інфорграфіка

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) знищення (7131)


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Слава ЗСУ.
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22.08.2024 08:11 Відповісти
Арта і спецтехніка впевнено крокують до нових місячних рекордів, а чумардоси до кобздона.
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22.08.2024 09:33 Відповісти
знову броні мізер...
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22.08.2024 09:33 Відповісти
Можливо - її просто НЕМАЄ! Бо літо закінчується і скоро підуть дощі А в наших умовах це призведе до бездоріжжя і притишення наступальних дій Якщо за ціле літо кількість їх бронетехніки на полі бою лише знижується - значить "закрома матушки-Рассии паказали дно"!
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22.08.2024 09:53 Відповісти
А сцарю паказали фигу - умрем все как один.
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22.08.2024 10:18 Відповісти
Ну не скажи, танків на сьогодні з початку місяця вже 130 одиниць.
Квітень 23-го 84
Травень 23-го 104
Грудень 22-го 116

З ББМ така ж картина, на сьогодні 364 од
Грудень 22-го 207
Травень 23-го 211
Лютий 23-го 252

Так що це далеко не мізер.
Проте якщо порінювати сезонні втрати по броні - цьогорічні зима/весна/літо маємо
3 256 / 3 495 / 2 409
очевидно що за залишившихся десять діб тисячу одиниць ну ніяк не набереться, максимум 200-250 машин.
Навіть сліпому видно що броня просіла і ця тенденція буде продовжуватись і надалі - звикай. А от чумардоси в цьому ж ракурсі
84 640 / 94 100 / 95 360 (плюс ще 11-12 тис)
утилізація йде по плану, в строгій відповідності з графіком.
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22.08.2024 10:15 Відповісти
От тільки без броні вони стають чомусь більш успішні... особливо останні 3 тижні. Та й людські втрати на донбасі у них певно що зменшуються, бо додався поки що вельми успішний для нас курський фронт, а загальна кількість знешкоджених ворогів залишилась на тому ж рівні, що й в липні. Звідки в них така люта мотивація?!
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22.08.2024 11:52 Відповісти
Вони не зовсім без броні.БТТ яка залишаєтся на захопленній орками території,якщо вона не згоріла,підлягає ремонту та відновленню
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22.08.2024 13:35 Відповісти
 
 