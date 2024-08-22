Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 604 140 осіб (+1130 за добу), 8 529 танків, 17 262 артсистеми, 16 567 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 604 140 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
- особового складу ‒ близько 604140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8529 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16567 (+25) од,
- артилерійських систем – 17262 (+46) од,
- РСЗВ – 1166 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 931 (+3) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13998 (+96),
- крилаті ракети ‒ 2443 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23280 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2904 (+17).
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Квітень 23-го 84
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З ББМ така ж картина, на сьогодні 364 од
Грудень 22-го 207
Травень 23-го 211
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Так що це далеко не мізер.
Проте якщо порінювати сезонні втрати по броні - цьогорічні зима/весна/літо маємо
3 256 / 3 495 / 2 409
очевидно що за залишившихся десять діб тисячу одиниць ну ніяк не набереться, максимум 200-250 машин.
Навіть сліпому видно що броня просіла і ця тенденція буде продовжуватись і надалі - звикай. А от чумардоси в цьому ж ракурсі
84 640 / 94 100 / 95 360 (плюс ще 11-12 тис)
утилізація йде по плану, в строгій відповідності з графіком.