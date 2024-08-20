Пограничники нанесли удары по "норам" оккупантов на Северском направлении.. ВИДЕО
FPV-дроны бригады "Месть" наносят удары по "норам" оккупантов на Северском направлении.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.
"Уничтожая одно из вражеских укрытий, пограничники сняли интересный момент. Захватчик вышел из укрытия, держа беспилотник. Впоследствии что-то отсоединил от него и выбросил дрон, а сам спрятался в "нору". Однако это также его не спасло", - добавили военные.
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Тania Noname
показать весь комментарий20.08.2024 10:14 Ответить Мне нравится 5
Nick Nemo
показать весь комментарий20.08.2024 12:37 Ответить Мне нравится 2
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