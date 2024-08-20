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Прикордонники завдали ударів по "норах" окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

FPV-дрони бригади "Помста" завдають ударів по "норах" окупантів на Сіверському напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищуючи одне з ворожих укриттів, прикордонники зафільмували цікавий момент. Загарбник вийшов з укриття, тримаючи безпілотник. Згодом щось від’єднав від нього та викинув дрон, а сам заховався в "нору". Проте це також його не врятувало", - додали військові.

Також дивіться: Десантники Таврійської бригади знищили низку російських укріплень та ворожу піхоту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) Держприкордонслужба ДПСУ (5985) ліквідація (3920)


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бойовим мистецтвом кацапів завжди було сидіти по норах, в болотах, дихаючи через тростинки і чекаючи, поки ворог пройде повз. Черви, гниди, плазуни.
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20.08.2024 10:14 Відповісти
Кацап думал, что это люстра...
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20.08.2024 12:37 Відповісти
 
 