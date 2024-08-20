Прикордонники завдали ударів по "норах" окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО
FPV-дрони бригади "Помста" завдають ударів по "норах" окупантів на Сіверському напрямку.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищуючи одне з ворожих укриттів, прикордонники зафільмували цікавий момент. Загарбник вийшов з укриття, тримаючи безпілотник. Згодом щось від’єднав від нього та викинув дрон, а сам заховався в "нору". Проте це також його не врятувало", - додали військові.
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Тania Noname
показати весь коментар20.08.2024 10:14 Відповісти Мені подобається 5
Nick Nemo
показати весь коментар20.08.2024 12:37 Відповісти Мені подобається 2
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