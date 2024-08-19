Десантники Таврійської бригади знищили низку російських укріплень та ворожу піхоту. ВIДЕО
Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ знищили низку російських укріплень та ворожу піхоту.
На опублікованих кадрах також видно нічну роботу операторів ударних дронів, передає Цензор.НЕТ.
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- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же сухо! Калюжі повисихали... Та й де ж калюжі посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!