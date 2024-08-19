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Десантники Таврійської бригади знищили низку російських укріплень та ворожу піхоту. ВIДЕО

Бійці 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ЗСУ знищили низку російських укріплень та ворожу піхоту.

На опублікованих кадрах також видно нічну роботу операторів ударних дронів, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 72 ОМБр ліквідували російських піхотинців прямо в момент їх розвантаження з бронемашини. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Байкер-до-байкеру - 79-ій Подяка!!!
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20.08.2024 00:29 Відповісти
R.E.S.P.E.C.T
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20.08.2024 00:39 Відповісти
Гарна робота!
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20.08.2024 06:02 Відповісти
- Куме! Ви чули - кацапи не знають чим наші дрони збивать! То стріляють з автомата... То сніжком кидають... То палицею... А то - і автоматом жбурляють!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же сухо! Калюжі повисихали... Та й де ж калюжі посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!

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20.08.2024 06:05 Відповісти
Буквально день простояла понтонна переправа русні під Глушково в КуНР - тепер вона вся у вогні
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20.08.2024 06:05 Відповісти
 
 