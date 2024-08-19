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Бійці 72 ОМБр ліквідували російських піхотинців прямо в момент їх розвантаження з бронемашини. ВIДЕО

Сили оборони України продовжують успішну ліквідацію російських загарбників. Так воїни "Air Canada" 3-го механізованого батальйону 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців знищили десантну групу ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Полонений в Курській області російський строковик: "Ахматовцы бежали с нами и сказали сдаваться". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3920) 72 окрема механізована бригада (242)


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Топ коментарі
+12
Такое впечатление,что этот пепелац специально привозит свинособак в точку утилизации.
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19.08.2024 23:44
+8
Такі маленькі гранати, а косять росіян досить болюче. Думаю пораненими лягли майже всі, а якщо поранених росіяни не витягають з бою, то в деяких з них є шанс і померти чи стати інвалідами.
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19.08.2024 23:23
+6
Приїхали..
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19.08.2024 23:26
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брехня
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19.08.2024 23:09 Відповісти
Такі маленькі гранати, а косять росіян досить болюче. Думаю пораненими лягли майже всі, а якщо поранених росіяни не витягають з бою, то в деяких з них є шанс і померти чи стати інвалідами.
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19.08.2024 23:23 Відповісти
Та і здохнути від кровотечі.
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20.08.2024 00:55 Відповісти
Приїхали..
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19.08.2024 23:26 Відповісти
Отличное видео, Супер! )
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19.08.2024 23:34 Відповісти
Такое впечатление,что этот пепелац специально привозит свинособак в точку утилизации.
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19.08.2024 23:44 Відповісти
Не все вибухає????
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20.08.2024 00:14 Відповісти
Сваих не брасаем 😂
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20.08.2024 00:37 Відповісти
Лиси, вовки і кабани за це літо від'їдяться на славу...
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20.08.2024 00:51 Відповісти
"Русские матери шлют праклятия украинским матерям, сынавья которых убивают их "мальчиков", пришедших в Украину асвабаждать её от украинцев!"
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20.08.2024 06:14 Відповісти
 
 