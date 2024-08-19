Бійці 72 ОМБр ліквідували російських піхотинців прямо в момент їх розвантаження з бронемашини. ВIДЕО
Сили оборони України продовжують успішну ліквідацію російських загарбників. Так воїни "Air Canada" 3-го механізованого батальйону 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців знищили десантну групу ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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