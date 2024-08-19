Бойцы 72-й ОМБр ликвидировали российских пехотинцев прямо в момент их разгрузки из бронемашины. ВИДЕО
Силы обороны Украины продолжают успешную ликвидацию российских захватчиков. Так воины "Air Canada" 3-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев уничтожили десантную группу врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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