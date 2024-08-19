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Бойцы 72-й ОМБр ликвидировали российских пехотинцев прямо в момент их разгрузки из бронемашины. ВИДЕО

Силы обороны Украины продолжают успешную ликвидацию российских захватчиков. Так воины "Air Canada" 3-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев уничтожили десантную группу врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

ликвидация (3538) 72 отдельная механизированная бригада (239)


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Топ комментарии
+12
Такое впечатление,что этот пепелац специально привозит свинособак в точку утилизации.
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19.08.2024 23:44
+8
Такі маленькі гранати, а косять росіян досить болюче. Думаю пораненими лягли майже всі, а якщо поранених росіяни не витягають з бою, то в деяких з них є шанс і померти чи стати інвалідами.
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19.08.2024 23:23
+6
Приїхали..
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19.08.2024 23:26
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брехня
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19.08.2024 23:09 Ответить
Такі маленькі гранати, а косять росіян досить болюче. Думаю пораненими лягли майже всі, а якщо поранених росіяни не витягають з бою, то в деяких з них є шанс і померти чи стати інвалідами.
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19.08.2024 23:23 Ответить
Та і здохнути від кровотечі.
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20.08.2024 00:55 Ответить
Приїхали..
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19.08.2024 23:26 Ответить
Отличное видео, Супер! )
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19.08.2024 23:34 Ответить
Такое впечатление,что этот пепелац специально привозит свинособак в точку утилизации.
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19.08.2024 23:44 Ответить
Не все вибухає????
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20.08.2024 00:14 Ответить
Сваих не брасаем 😂
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20.08.2024 00:37 Ответить
Лиси, вовки і кабани за це літо від'їдяться на славу...
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20.08.2024 00:51 Ответить
"Русские матери шлют праклятия украинским матерям, сынавья которых убивают их "мальчиков", пришедших в Украину асвабаждать её от украинцев!"
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20.08.2024 06:14 Ответить
 
 