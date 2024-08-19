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Десантники Таврической бригады уничтожили ряд русских укреплений и вражескую пехоту. ВИДЕО

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ уничтожили ряд российских укреплений и вражескую пехоту.

На опубликованных кадрах также видна ночная работа операторов ударных дронов, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 72-й ОМБр ликвидировали российских пехотинцев прямо в момент их разгрузки из бронемашины. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6923) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Байкер-до-байкеру - 79-ій Подяка!!!
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20.08.2024 00:29 Ответить
R.E.S.P.E.C.T
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20.08.2024 00:39 Ответить
Гарна робота!
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20.08.2024 06:02 Ответить
- Куме! Ви чули - кацапи не знають чим наші дрони збивать! То стріляють з автомата... То сніжком кидають... То палицею... А то - і автоматом жбурляють!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же сухо! Калюжі повисихали... Та й де ж калюжі посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!

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20.08.2024 06:05 Ответить
Буквально день простояла понтонна переправа русні під Глушково в КуНР - тепер вона вся у вогні
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20.08.2024 06:05 Ответить
 
 