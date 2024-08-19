Десантники Таврической бригады уничтожили ряд русских укреплений и вражескую пехоту. ВИДЕО
Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады ВСУ уничтожили ряд российских укреплений и вражескую пехоту.
На опубликованных кадрах также видна ночная работа операторов ударных дронов, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же сухо! Калюжі повисихали... Та й де ж калюжі посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!