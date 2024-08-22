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Воины 42 ОМБр дроном-камикадзе поразили российский ЗРК "Тор" в Белгородской области РФ. ВИДЕО

Воины подразделения Перун 42-й отдельной механизированной бригады дроном-камикадзе поразили российский ЗРК "Тор" на территории Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, зенитно-ракетный комплекс оккупантов получил серьезные повреждения.

Смотрите также: Пограничники разбили позиции оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

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уничтожение (6909) ЗРК (199) 42 ОМБр (14)


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22.08.2024 21:21 Ответить
Сьогодні прямо свято якесь. ВІрно, кацаперди?
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22.08.2024 22:00 Ответить
Перун - то страшна штука!Навіть у Днепрі втопити не змогли! От він касабам і помщається)
Слава Воїнам ЗСУ!
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22.08.2024 21:44 Ответить
А при чому тут "Перун"? на дроні стояла кумулятивна граната від РПГ-7
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22.08.2024 21:59 Ответить
То статуй був у Києві такий. Дерев'яний. При Хрещенні скинутий у Дніпро. Десь у РОП-2 видибав на берег. Видибецький монастир там став, бо нехрисианє благали : "Видиби" , як би "випливи"))) Тому на болотАх мають сцятися від імені. А, як що, Перун окрім блискавок та грому РГД сьому принесе? Жаби тіки квакнуть))))
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22.08.2024 22:30 Ответить
А ти "в курсі" - ЗА ЩО він був скинутий? Так Володимир І помстився Перуну за його"зраду" батька У древніх існувала так звана "небесна титулатура" У китайців імператор був "сином Неба У японців - "сином богині Аматерасу" У єгиптян фараон - "син бога Ра" А у наших предків "небесна титулатура" князя звучала як "Божий внук" Перун був богом полян Коли варяги захопили владу в Києві то стали поклоняться Перуну як "земельному богу (бо тоді діяло вірування про "територіальний контроль" конкретного бога) Тому вікінги поклонялися у себе дома Тору (богу грому) А іпостась Перуна була тою самою Так от - після розгрому військ Святослава печенігами на Хортиці Русь вважала що Перун "зрадив" свого "внука" Саме тому він був скинутий з капища у Дніпро Його проводили з баграми воїни аж до кордону Русі - на Печеніжчину А Володимир І змінив династію Саме тому в билинах він іменується "Красне Сонечко" Бо це "евфемізм" титулатури "Даждьбожий внук" (Володимир по матері був онуком древлянського князя Мала Ніскинича - батька Добрині та Малуші ТОму Ніскиничі титулувалися "Даждьбожими внуками" Адже Даждьбог (сонце) був племінним богом древлян!) До речі - "даждьбожих внуків" згадує і "Слово о полку Ігореве"!
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23.08.2024 09:33 Ответить
Не сприймайте серьозно!))) Просто приємно поспілкуватися. У таки часи...
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22.08.2024 22:33 Ответить
 
 