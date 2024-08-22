Воины 42 ОМБр дроном-камикадзе поразили российский ЗРК "Тор" в Белгородской области РФ. ВИДЕО
Воины подразделения Перун 42-й отдельной механизированной бригады дроном-камикадзе поразили российский ЗРК "Тор" на территории Белгородской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, зенитно-ракетный комплекс оккупантов получил серьезные повреждения.
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