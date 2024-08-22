Воїни 42 ОМБр дроном-камікадзе уразили російський ЗРК "Тор" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО
Воїни підрозділу Перун 42-ої окремої механізованої бригади дроном-камікадзе уразили російський ЗРК "Тор" на території Бєлгородської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зенітно-ракетний комплекс окупантів отримав серйозні пошкодження.
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