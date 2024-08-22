УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9444 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
8 723 8

Воїни 42 ОМБр дроном-камікадзе уразили російський ЗРК "Тор" в Бєлгородській області РФ. ВIДЕО

Воїни підрозділу Перун 42-ої окремої механізованої бригади дроном-камікадзе уразили російський ЗРК "Тор" на території Бєлгородської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зенітно-ракетний комплекс окупантів отримав серйозні пошкодження.

Також дивіться: Сили оборони ліквідували одного та поранили двох окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221) ЗРК (204) 42 окрема механізована бригада (14)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.08.2024 21:21 Відповісти
Сьогодні прямо свято якесь. ВІрно, кацаперди?
показати весь коментар
22.08.2024 22:00 Відповісти
Перун - то страшна штука!Навіть у Днепрі втопити не змогли! От він касабам і помщається)
Слава Воїнам ЗСУ!
показати весь коментар
22.08.2024 21:44 Відповісти
А при чому тут "Перун"? на дроні стояла кумулятивна граната від РПГ-7
показати весь коментар
22.08.2024 21:59 Відповісти
То статуй був у Києві такий. Дерев'яний. При Хрещенні скинутий у Дніпро. Десь у РОП-2 видибав на берег. Видибецький монастир там став, бо нехрисианє благали : "Видиби" , як би "випливи"))) Тому на болотАх мають сцятися від імені. А, як що, Перун окрім блискавок та грому РГД сьому принесе? Жаби тіки квакнуть))))
показати весь коментар
22.08.2024 22:30 Відповісти
А ти "в курсі" - ЗА ЩО він був скинутий? Так Володимир І помстився Перуну за його"зраду" батька У древніх існувала так звана "небесна титулатура" У китайців імператор був "сином Неба У японців - "сином богині Аматерасу" У єгиптян фараон - "син бога Ра" А у наших предків "небесна титулатура" князя звучала як "Божий внук" Перун був богом полян Коли варяги захопили владу в Києві то стали поклоняться Перуну як "земельному богу (бо тоді діяло вірування про "територіальний контроль" конкретного бога) Тому вікінги поклонялися у себе дома Тору (богу грому) А іпостась Перуна була тою самою Так от - після розгрому військ Святослава печенігами на Хортиці Русь вважала що Перун "зрадив" свого "внука" Саме тому він був скинутий з капища у Дніпро Його проводили з баграми воїни аж до кордону Русі - на Печеніжчину А Володимир І змінив династію Саме тому в билинах він іменується "Красне Сонечко" Бо це "евфемізм" титулатури "Даждьбожий внук" (Володимир по матері був онуком древлянського князя Мала Ніскинича - батька Добрині та Малуші ТОму Ніскиничі титулувалися "Даждьбожими внуками" Адже Даждьбог (сонце) був племінним богом древлян!) До речі - "даждьбожих внуків" згадує і "Слово о полку Ігореве"!
показати весь коментар
23.08.2024 09:33 Відповісти
Не сприймайте серьозно!))) Просто приємно поспілкуватися. У таки часи...
показати весь коментар
22.08.2024 22:33 Відповісти
 
 