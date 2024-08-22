УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7333 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
3 964 2

Сили оборони ліквідували одного та поранили двох окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

За допомогою мінометів та FPV-дронів прикордонники бригади "Гарт" ліквідували одного та поранили двох окупантів на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання ударного безпілотника в російського загарбника на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) ліквідація (3916)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось не чітко зрозуміло....
Два хробака всралися від жаху, а один хробак не встиг - відразу на концерт кАбздона?
показати весь коментар
22.08.2024 19:46 Відповісти
ПЕРЕМОГА!!!!!
показати весь коментар
22.08.2024 22:12 Відповісти
 
 