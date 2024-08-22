Сили оборони ліквідували одного та поранили двох окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

За допомогою мінометів та FPV-дронів прикордонники бригади "Гарт" ліквідували одного та поранили двох окупантів на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

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