Сили оборони ліквідували одного та поранили двох окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
За допомогою мінометів та FPV-дронів прикордонники бригади "Гарт" ліквідували одного та поранили двох окупантів на Вовчанському напрямку.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
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