Силы обороны ликвидировали одного и ранили двух оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
С помощью минометов и FPV-дронов пограничники бригады "Гарт" ликвидировали одного и ранили двух оккупантов на Волчанском направлении.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
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Два хробака всралися від жаху, а один хробак не встиг - відразу на концерт кАбздона?