Силы обороны ликвидировали одного и ранили двух оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

С помощью минометов и FPV-дронов пограничники бригады "Гарт" ликвидировали одного и ранили двух оккупантов на Волчанском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Прямое попадание ударного беспилотника в российского захватчика на Луганщине. ВIДЕО