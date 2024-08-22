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Силы обороны ликвидировали одного и ранили двух оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

С помощью минометов и FPV-дронов пограничники бригады "Гарт" ликвидировали одного и ранили двух оккупантов на Волчанском направлении.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19197) Госпогранслужба (6421) ликвидация (3534)


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Якось не чітко зрозуміло....
Два хробака всралися від жаху, а один хробак не встиг - відразу на концерт кАбздона?
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22.08.2024 19:46 Ответить
ПЕРЕМОГА!!!!!
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22.08.2024 22:12 Ответить
 
 