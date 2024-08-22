Прямое попадание ударного беспилотника в российского захватчика на Луганщине. ВIДЕО

Пилот подразделения ударных дронов "Sova FM" 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе села Белогоровка Луганской области ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Россиянин застрелился в кустах на поле боя близ Белогоровки. ВИДЕО