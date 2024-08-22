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Прямое попадание ударного беспилотника в российского захватчика на Луганщине. ВIДЕО

Пилот подразделения ударных дронов "Sova FM" 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе села Белогоровка Луганской области ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Россиянин застрелился в кустах на поле боя близ Белогоровки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) ликвидация (3534) 81 отдельная аэромобильная бригада (67)


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Топ комментарии
+14
Я збираю такі відосіки...Потім буду внукам показувать.
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22.08.2024 18:23
+9
красиво.............
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22.08.2024 18:11
+7
****, легко іздох.
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22.08.2024 18:13
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красиво.............
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22.08.2024 18:11 Ответить
****, легко іздох.
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22.08.2024 18:13 Ответить
Я збираю такі відосіки...Потім буду внукам показувать.
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22.08.2024 18:23 Ответить
гурман ви, панове...
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22.08.2024 20:16 Ответить
кіноман ))
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22.08.2024 22:03 Ответить
Нихадил бы ты Ванек ва салдаты
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22.08.2024 18:24 Ответить
SOWAм - респект за гуманізм!
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22.08.2024 18:25 Ответить
Цікаво - він устиг подумать: "Пи*дец!" - чи ні?
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22.08.2024 18:32 Ответить
Мабуть не встиг.
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22.08.2024 19:25 Ответить
Не знаю, чи подумало воно щось, чи того віра йому не дозволяє, але можу припустити, що воно дуже голосно і надривно кричало: "Хахли-и-и-и!!!"
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22.08.2024 19:44 Ответить
Дивлюсь с коменатрів, що усі побачили ТІЛЬКИ відео, і НІХТО не почув СЛОВА!!!
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23.08.2024 00:03 Ответить
Это наверно с какой-то рашистской "двухминутки ненависти"?
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23.08.2024 10:21 Ответить
Взагалі то це кодекс бусідо, далі сам.
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23.08.2024 12:31 Ответить
Значит ошибся, спасибо.
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23.08.2024 12:37 Ответить
 
 