Прямое попадание ударного беспилотника в российского захватчика на Луганщине. ВIДЕО
Пилот подразделения ударных дронов "Sova FM" 81-й отдельной аэромобильной бригады в районе села Белогоровка Луганской области ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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