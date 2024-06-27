Россиянин застрелился в кустах на поле боя близ Белогоровки. ВИДЕО
Оккупант застрелился на поле боя вблизи Белогоровки на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, самоуничтожение оккупанта сняли бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+20 Hanka Panyanka
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Україна 603 628 км²
Правда потім Бучу захищали цивільні хлопці - самооборона 18-20 років із ментовськими АКСУ. І їх кацапи перебили і переловили (відео в ютубі з тих часів, як їх ланцюжком ведуть на розстріл). А потім перебили пів-Бучі.
Але правильно, "роби як нацгвардієць з ЧАЕС"!!!
ось приблизно як думає русскій воєнний :
"показать сєбя мужчіной в бою і прі етом заработать дєнєг - всєгда так било і всєгда так будєт!
что би я дєлал с українскім воєнноплєнним ? разстрєлял би, отрєзал голову, засунул в жопу швабру!
ну і оні мєня так жє оформят, єслі достанусь жівим !
значіт пуля в лоб !"
вони всі - заручники власного бєспрєдєла, і так вони живуть сторіччями
Заставити його застрелитись - мистецтво
Мабуть, йому соромно стало, за воєнних злочинців з рубльовки??
Правильне та вчасне рішення рашиста.