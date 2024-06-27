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Россиянин застрелился в кустах на поле боя близ Белогоровки. ВИДЕО

Оккупант застрелился на поле боя вблизи Белогоровки на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, самоуничтожение оккупанта сняли бойцы 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Российский солдат выстрелил себе в голову из автомата возле Волчанска. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) самоубийство (1011) 81 отдельная аэромобильная бригада (69) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+20
завжди залишається одне питання - навіщо було їхати так далеко...
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27.06.2024 10:53
+19
Міг застрелитись в своєму мухосранську, а не отруювати українську землю.
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27.06.2024 10:55
+13
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27.06.2024 10:47
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27.06.2024 10:47 Ответить
Маладэсь, маладэсь...
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27.06.2024 13:26 Ответить
та і х#й на нього
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27.06.2024 13:58 Ответить
завжди залишається одне питання - навіщо було їхати так далеко...
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27.06.2024 10:53 Ответить
"побачить українські кущі і застрелитись" ))
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27.06.2024 11:08 Ответить
Міг застрелитись в своєму мухосранську, а не отруювати українську землю.
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27.06.2024 10:55 Ответить
Помножити на 140 млн і буде нам мир
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27.06.2024 10:57 Ответить
от нахєра такі складнощі? міг би просто повіситись у себе вдома не виїжджаючи з рідної Чухломи.
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27.06.2024 11:01 Ответить
В эпоху правления великого ПУ московия стала настолько могущественной державой,что уже третий год противостоит агрессии,которую Украина проявила при защите своей территории...
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27.06.2024 11:42 Ответить
площадь и количество населения Украины чуть меньше площади и населения Афганистана, с котрым воевал ссср. Но *********, которую получит росия, будет настолько болезненная (в отличие от афганской войны), что поколение расиян, которое сейчас учится в школе, всю свою оставшуюся жалкую жизнь будет мечтать уехать в любую цивилизованную страну. Очень надеюсь, что у нас примут закон, который сделает невозможным получение украинского гражданства гражданами рф (за исключением воевавших в составе ВСУ и их ближайших родственников). Единственным препятствием в принятии такого закона будет законодательство ЕС, большинство стран которого привечает у себя расийский сброд разных сортов, что в последствии создаст определенные локальные социальные проблемы в некоторых странах ЕС.
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27.06.2024 12:06 Ответить
Ну вообще-то площадь Украины почти в три раза больше, а по населению эти две страны примерно равны сейчас. И
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27.06.2024 17:23 Ответить
і де можно побачити ці три рази? А по населенню вони і раніше були приблизно рівні.
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27.06.2024 17:39 Ответить
Афганистан 652 864https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD#cite_note-Area_and_administrative_Population-1 [1] км²
Україна 603 628 км²
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27.06.2024 21:26 Ответить
Шо значит творят животворящие ножки Буша - кацапы рамсы попутали.
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27.06.2024 13:29 Ответить
... на очереди -гавкать одне на одного... Да здравствует свободное волеизъявление в наказлабаде... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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27.06.2024 13:31 Ответить
Й це насправді страшно й небезпечно. Уявіть яка там деградація, завчена безпорадність й рабське нутро що вони у себе нічого змінити не можуть й не намагаються а покірно лізуть воювати до сусідів й подихати невідомо за що (тих кацапов що свідомо поїхали бо ******* вбивати не рахуємо) чи стріляти собі у голову. Чому не пішов стріляти тих хто його туди відправив? Й це велика небезпека така сутність кацапа.
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27.06.2024 11:04 Ответить
Так, це повна дикість. Довести людину до такого стану, що воно себе вбиває, бо далі буде набагато гірше і без варіантів.
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27.06.2024 11:40 Ответить
У вас очень хорошее зрение, в этой куче лайна смогли увидеть 'человека'!
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27.06.2024 17:25 Ответить
А це взагалі люди? Цікаво що там за думки в голові були перед цим дійством.
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27.06.2024 11:12 Ответить
Та да, краще в полон. Як 170 нацгвардійців на ЧАЕС.
Правда потім Бучу захищали цивільні хлопці - самооборона 18-20 років із ментовськими АКСУ. І їх кацапи перебили і переловили (відео в ютубі з тих часів, як їх ланцюжком ведуть на розстріл). А потім перебили пів-Бучі.
Але правильно, "роби як нацгвардієць з ЧАЕС"!!!
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27.06.2024 11:46 Ответить
Да он просто цирк показывает - стреляет поверх головы! В надежде, что с дрона не видно и он улетит. Надо добивать этого циркача - все оккупанты должны быть убиты.
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27.06.2024 11:29 Ответить
Імітація. Стріляв поверхголови
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27.06.2024 12:01 Ответить
Первое, шо мне упало на думку - такие же смутные сомнения.
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27.06.2024 13:36 Ответить
В кацапів наказ позбавляти себе життя,але не здаватися в полон Це можна так розцінювати?
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27.06.2024 14:18 Ответить
флешмоб для всіх лаптєй..
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27.06.2024 15:49 Ответить
ну, застрелився з бєзнадьогі, але вона має трохи інший текст.

ось приблизно як думає русскій воєнний :

"показать сєбя мужчіной в бою і прі етом заработать дєнєг - всєгда так било і всєгда так будєт!
что би я дєлал с українскім воєнноплєнним ? разстрєлял би, отрєзал голову, засунул в жопу швабру!
ну і оні мєня так жє оформят, єслі достанусь жівим !
значіт пуля в лоб !"

вони всі - заручники власного бєспрєдєла, і так вони живуть сторіччями
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27.06.2024 15:57 Ответить
У кущах під бєлгородом нє?
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27.06.2024 16:22 Ответить
Знищити ворога - ремесло
Заставити його застрелитись - мистецтво
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27.06.2024 18:36 Ответить
****** козап дрона "Не верю!" (с)
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27.06.2024 18:38 Ответить
А що окупант з московії, загубив в Мирній Україні??
Мабуть, йому соромно стало, за воєнних злочинців з рубльовки??
Правильне та вчасне рішення рашиста.
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27.06.2024 20:03 Ответить
шото както долго очередь и мимо.....
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27.06.2024 21:20 Ответить
 
 