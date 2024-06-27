Росіянин застрелився в кущах на полі бою поблизу Білогорівки. ВIДЕО

Окупант застрелився на полі бою поблизу Білогорівки на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, самознищення окупанта зафільмували бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади.

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