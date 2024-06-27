Росіянин застрелився в кущах на полі бою поблизу Білогорівки. ВIДЕО
Окупант застрелився на полі бою поблизу Білогорівки на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, самознищення окупанта зафільмували бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+20 Hanka Panyanka
показати весь коментар27.06.2024 10:53 Посилання
+19 Центр 820 #589399
показати весь коментар27.06.2024 10:55 Посилання
+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар27.06.2024 10:47 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна 603 628 км²
Правда потім Бучу захищали цивільні хлопці - самооборона 18-20 років із ментовськими АКСУ. І їх кацапи перебили і переловили (відео в ютубі з тих часів, як їх ланцюжком ведуть на розстріл). А потім перебили пів-Бучі.
Але правильно, "роби як нацгвардієць з ЧАЕС"!!!
ось приблизно як думає русскій воєнний :
"показать сєбя мужчіной в бою і прі етом заработать дєнєг - всєгда так било і всєгда так будєт!
что би я дєлал с українскім воєнноплєнним ? разстрєлял би, отрєзал голову, засунул в жопу швабру!
ну і оні мєня так жє оформят, єслі достанусь жівим !
значіт пуля в лоб !"
вони всі - заручники власного бєспрєдєла, і так вони живуть сторіччями
Заставити його застрелитись - мистецтво
Мабуть, йому соромно стало, за воєнних злочинців з рубльовки??
Правильне та вчасне рішення рашиста.