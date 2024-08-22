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Пряме влучання ударного безпілотника в російського загарбника на Луганщині. ВIДЕО

Пілот підрозділу ударних дронів "Sova FM" 81-ої окремої аеромобільної бригади в районі села Білогорівка Луганської області ліквідував окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Воїни Президентської бригади дроном-камікадзе ліквідували окупанта на мотоциклі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 81 окрема аеромобільна бригада (68)


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Топ коментарі
+14
Я збираю такі відосіки...Потім буду внукам показувать.
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22.08.2024 18:23
+9
красиво.............
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22.08.2024 18:11
+7
****, легко іздох.
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22.08.2024 18:13
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красиво.............
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22.08.2024 18:11 Відповісти
****, легко іздох.
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22.08.2024 18:13 Відповісти
Я збираю такі відосіки...Потім буду внукам показувать.
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22.08.2024 18:23 Відповісти
гурман ви, панове...
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22.08.2024 20:16 Відповісти
кіноман ))
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22.08.2024 22:03 Відповісти
Нихадил бы ты Ванек ва салдаты
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22.08.2024 18:24 Відповісти
SOWAм - респект за гуманізм!
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22.08.2024 18:25 Відповісти
Цікаво - він устиг подумать: "Пи*дец!" - чи ні?
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22.08.2024 18:32 Відповісти
Мабуть не встиг.
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22.08.2024 19:25 Відповісти
Не знаю, чи подумало воно щось, чи того віра йому не дозволяє, але можу припустити, що воно дуже голосно і надривно кричало: "Хахли-и-и-и!!!"
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22.08.2024 19:44 Відповісти
Дивлюсь с коменатрів, що усі побачили ТІЛЬКИ відео, і НІХТО не почув СЛОВА!!!
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23.08.2024 00:03 Відповісти
Это наверно с какой-то рашистской "двухминутки ненависти"?
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23.08.2024 10:21 Відповісти
Взагалі то це кодекс бусідо, далі сам.
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23.08.2024 12:31 Відповісти
Значит ошибся, спасибо.
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23.08.2024 12:37 Відповісти
 
 