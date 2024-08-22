Пряме влучання ударного безпілотника в російського загарбника на Луганщині. ВIДЕО
Пілот підрозділу ударних дронів "Sova FM" 81-ої окремої аеромобільної бригади в районі села Білогорівка Луганської області ліквідував окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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