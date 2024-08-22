Воїни Президентської бригади дроном-камікадзе ліквідували окупанта на мотоциклі. ВIДЕО

Українські захисники FPV-дроном "Дикий Шершень" атакували окупата на мотоциклі: очікувано, що загарбник не встиг втекти та був ліквідований.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, працювали оператори 3-го механізованого батальйону Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

Також дивіться: Бійці 46 ОАеМБр показали відбиття російського штурму на Донеччині. ВIДЕО