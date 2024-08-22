Воїни Президентської бригади дроном-камікадзе ліквідували окупанта на мотоциклі. ВIДЕО
Українські захисники FPV-дроном "Дикий Шершень" атакували окупата на мотоциклі: очікувано, що загарбник не встиг втекти та був ліквідований.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, працювали оператори 3-го механізованого батальйону Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького.
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Я ламаю над цим мозок уже ПІВ МІСЯЦЯ з того часу як ЗСУ ввело в Курську область...
... військо. Га?
Я так і знав.
якусь матку цих шершнів
Які б атакували роти, батальйони, полки
А наші хлопці їх з укриття запускали
То задонатила б все золото світу на це.