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Воїни Президентської бригади дроном-камікадзе ліквідували окупанта на мотоциклі. ВIДЕО

Українські захисники FPV-дроном "Дикий Шершень" атакували окупата на мотоциклі: очікувано, що загарбник не встиг втекти та був ліквідований.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, працювали оператори 3-го механізованого батальйону Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького.

Також дивіться: Бійці 46 ОАеМБр показали відбиття російського штурму на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3916) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67) Дикі шершні (231)


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І здали три села . Новини в такому дусі компроментують спроможності ЗСУ , маскують некомпетентність командування , і не підвищують бойовий дух .
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22.08.2024 17:46 Відповісти
Поясни мені друже чому у Курській області касапи не використовують свою вандервафлю - деревяні мотокаляски, електроскутери, китайські гольфкари???
Я ламаю над цим мозок уже ПІВ МІСЯЦЯ з того часу як ЗСУ ввело в Курську область...
... військо. Га?
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22.08.2024 18:04 Відповісти
Тому , що в Курській області у ЗСУ достатньо засобів ураження , на відміну від Донбасу , який , м'яко кажучи , кинули напризволяще .
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22.08.2024 18:09 Відповісти
Тобто Курськ ліліпутіну не потрібен?
Я так і знав.
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22.08.2024 18:26 Відповісти
Літаюче ділдо наздогнало в кущах.
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22.08.2024 17:49 Відповісти
Якби можна було б створити
якусь матку цих шершнів
Які б атакували роти, батальйони, полки
А наші хлопці їх з укриття запускали
То задонатила б все золото світу на це.
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22.08.2024 18:25 Відповісти
Шкода, що в тебе тільки пенсія за віком в Україні та соціалочка в Німеччині, а так звісно, все би задонатила, останні диряві труси з фабрики "Большевічка" все на дрони би закинула!
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24.08.2024 00:08 Відповісти
Ну? І навіщо витрачать кумулятивну гранату на цю "таратайку"?
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22.08.2024 18:36 Відповісти
 
 