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Воины Президентской бригады дроном-камикадзе ликвидировали оккупанта на мотоцикле. ВИДЕО

Украинские защитники FPV-дроном "Дикий Шершень" атаковали оккупата на мотоцикле: ожидаемо, что захватчик не успел убежать и был ликвидирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, работали операторы 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.

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І здали три села . Новини в такому дусі компроментують спроможності ЗСУ , маскують некомпетентність командування , і не підвищують бойовий дух .
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22.08.2024 17:46 Ответить
Поясни мені друже чому у Курській області касапи не використовують свою вандервафлю - деревяні мотокаляски, електроскутери, китайські гольфкари???
Я ламаю над цим мозок уже ПІВ МІСЯЦЯ з того часу як ЗСУ ввело в Курську область...
... військо. Га?
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22.08.2024 18:04 Ответить
Тому , що в Курській області у ЗСУ достатньо засобів ураження , на відміну від Донбасу , який , м'яко кажучи , кинули напризволяще .
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22.08.2024 18:09 Ответить
Тобто Курськ ліліпутіну не потрібен?
Я так і знав.
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22.08.2024 18:26 Ответить
Літаюче ділдо наздогнало в кущах.
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22.08.2024 17:49 Ответить
Якби можна було б створити
якусь матку цих шершнів
Які б атакували роти, батальйони, полки
А наші хлопці їх з укриття запускали
То задонатила б все золото світу на це.
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22.08.2024 18:25 Ответить
Шкода, що в тебе тільки пенсія за віком в Україні та соціалочка в Німеччині, а так звісно, все би задонатила, останні диряві труси з фабрики "Большевічка" все на дрони би закинула!
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24.08.2024 00:08 Ответить
Ну? І навіщо витрачать кумулятивну гранату на цю "таратайку"?
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22.08.2024 18:36 Ответить
 
 