Воины Президентской бригады дроном-камикадзе ликвидировали оккупанта на мотоцикле. ВИДЕО
Украинские защитники FPV-дроном "Дикий Шершень" атаковали оккупата на мотоцикле: ожидаемо, что захватчик не успел убежать и был ликвидирован.
Как сообщает Цензор.НЕТ, работали операторы 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.
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Я ламаю над цим мозок уже ПІВ МІСЯЦЯ з того часу як ЗСУ ввело в Курську область...
... військо. Га?
Я так і знав.
якусь матку цих шершнів
Які б атакували роти, батальйони, полки
А наші хлопці їх з укриття запускали
То задонатила б все золото світу на це.