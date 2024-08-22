Воины Президентской бригады дроном-камикадзе ликвидировали оккупанта на мотоцикле. ВИДЕО

Украинские защитники FPV-дроном "Дикий Шершень" атаковали оккупата на мотоцикле: ожидаемо, что захватчик не успел убежать и был ликвидирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, работали операторы 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого.

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