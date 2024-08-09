У Часовому Яру залишаються 500 людей, евакуюватися не збираються, доставляти гуманітарну допомогу неможливо, - Філашкін
На Донеччині є міста в яких, попри відсутність їжі, води медичної допомоги, продовжують жити цивільні. Вони відмовляються евакуюватися у більш безпечні місця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Главкому розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Він наголосив, що у Часовому Яру вже понад рік немає води та світла, але цивільні там залишаються.
"Ані води, ані світла, ані газу, нічого немає. Просто мертве місто. До 500 людей там. Виживають на тих харчах, які накопичили із залишків гуманітарної допомоги", -каже він.
Філашкін зазначив, що коли є можливість людям привозять гуманітарну допомогу, попередньо узгодивши свої дії з військовими. Але на скільки того, що привезли, людям вистачає - питання. При цьому не видно, що місцеві хотіли виїжджати.
"Вони до всього адаптуються. Нехай тушонка і прострочена, головне, вона є. А значить, не треба нікуди виїжджати. Така логіка. Сидять і чекають". - каже Філашкін.
Начальник ОВА додав. що також окупанти не дають доставляти продукти та гуманітарну допомогу в Торецьк та Красногорівку.
"У Торецьк заїхати майже неможливо, в Очеретинську громаду - теж неможливо, у Красногорівку вже тижні три неможливо завезти гуманітарну допомогу. У Вугледар керівництво міста разом із військовими один раз на тиждень намагається потрапити. Вдається не завжди, це залежить від ситуації з безпекою та подій на лінії фронту. Є міста, які за останній час уже стали частково окупованими", - каже Філашкін.
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От нащо цих вир@дків годувати, наражаючи військових та волонтерів на небезпеку?
Ви у світі рожевих поні живете?
Почитайте в тг або вб чатики " шереметьєво чат"- повно при@@ків повертаються, навіть з Європи!
Но,грянул 22-ой год. Этих пенсионеров (на оккупированных территориях) стало в пять раз больше. Пенсионеру из Мелитополя (бабушке в 22-ом) было 93 года нихера не надо, ей автоматически продлили банковскую карту бессрочно и платить будут до освобождения. Если ваша тетка с епиней раз в пол года не появится в Ощаде, ей закроют пенсию.
До освобождения досидела бабушка 90 лет ( убита при штурме) и две семьи (принудительно вывезли в Украину) остальные свалили в ДНР. ща кацапы двигаются по новому, но на месте хутора безжизненные руины.
Я казав родычу не надо гоцать на авто с белым полотенцем на антенне. Хош прилипи наклейку "Дети". К нему домой пришли наши военные и повредили за это авто. Тогда еще в 22-ом кацапы белые ленты себе мотали для отличия
РозбивайТЕ рожеві окуляри(
Расскажите як швиденько робляться виплати в соцзабезі чи ПФУ для " окупірованіх" за %?
В двухтысячном году у нас заработала электронная база отчислений в пенсионный фонд.
Это справка 5 ОК.
Если житель Новой Каховки приехал оформлять выход на пенсию, ему за % посчитают трудовой стаж только с 2000 года.
Пенсионный фонд не может проверить платили ли вы пенсионные отчисления до этого времени.
Мужик, ты куда преш? Какая в херам пенсия? Если ты ни дня не сачковал, у тебя только 22 года трудового стажа.
Плавали, знаем. Пол года суд с пенсионным фондом. Стаж подтвердили, были документы с укр. печатями. Зарплату нет. Минималка.