УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5502 відвідувача онлайн
Новини
4 666 28

У Часовому Яру залишаються 500 людей, евакуюватися не збираються, доставляти гуманітарну допомогу неможливо, - Філашкін

яр,часів

На Донеччині є міста в яких, попри відсутність їжі, води медичної допомоги, продовжують жити цивільні. Вони відмовляються евакуюватися у більш безпечні місця.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Главкому розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він наголосив, що у Часовому Яру вже понад рік немає води та світла, але цивільні там залишаються.

"Ані води, ані світла, ані газу, нічого немає. Просто мертве місто. До 500 людей там. Виживають на тих харчах, які накопичили із залишків гуманітарної допомоги", -каже він.

Філашкін зазначив, що коли є можливість людям привозять гуманітарну допомогу, попередньо узгодивши свої дії з військовими. Але на скільки того, що привезли, людям вистачає - питання. При цьому не видно, що місцеві хотіли виїжджати.

"Вони до всього адаптуються. Нехай тушонка і прострочена, головне, вона є. А значить, не треба нікуди виїжджати. Така логіка. Сидять і чекають". - каже Філашкін.

Начальник ОВА додав. що також окупанти не дають доставляти продукти та гуманітарну допомогу в Торецьк та Красногорівку.

"У Торецьк заїхати майже неможливо, в Очеретинську громаду - теж неможливо, у Красногорівку вже тижні три неможливо завезти гуманітарну допомогу. У Вугледар керівництво міста разом із військовими один раз на тиждень намагається потрапити. Вдається не завжди, це залежить від ситуації з безпекою та подій на лінії фронту. Є міста, які за останній час уже стали частково окупованими", - каже Філашкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загрози оточення Часового Яру немає. Рашистам не вдається втілити першочергові наміри, - ЗСУ

Автор: 

Донецька область (8328) Торецьк (438) Часів Яр (319)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
нашо годувати ждунів? хай так чекають, раз подобається
показати весь коментар
09.08.2024 11:18
+9
Позапозавчора евакопоїзд вивіз з Покровська таких, сьогодні вже сидять в шеремєтьєво - чекають на в"їзд до московії, де стануть отримувати 2 пенсії!

От нащо цих вир@дків годувати, наражаючи військових та волонтерів на небезпеку?
показати весь коментар
09.08.2024 11:24
+9
8 років таким нашим людям платили пенсії , замість того щоб озброювати армію . це втрачені люди не витрачайте на них ні час ні гуманітарку !
показати весь коментар
09.08.2024 11:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ждуть
показати весь коментар
09.08.2024 11:16 Відповісти
ждуны или просто тупые не пуганные идиоты ..
показати весь коментар
09.08.2024 12:07 Відповісти
нашо годувати ждунів? хай так чекають, раз подобається
показати весь коментар
09.08.2024 11:18 Відповісти
Ждуть, блдь! І сумнівів немає кого вони ждуть!
показати весь коментар
09.08.2024 11:18 Відповісти
Та хай виздихають. .,ждуни ..
показати весь коментар
09.08.2024 11:18 Відповісти
Дивна фраза,що сидять і чекають.... Хоча пора уже навчитися захищати,тримати позиції, а не відступати,бо чиновник украв кошти на фортифікації.
показати весь коментар
09.08.2024 11:20 Відповісти
Позапозавчора евакопоїзд вивіз з Покровська таких, сьогодні вже сидять в шеремєтьєво - чекають на в"їзд до московії, де стануть отримувати 2 пенсії!

От нащо цих вир@дків годувати, наражаючи військових та волонтерів на небезпеку?
показати весь коментар
09.08.2024 11:24 Відповісти
Про таких. На роботі разом з моєю дружиною працює така евакуйована тіточка з донецьких і пєнєй, які наразі під окупацією. Каже, як тільки вийде тут на пенсію то вони повернуться назад в Донецьку область бо там пенсія більша яку вже кацапи платять. Каже, не можна ж кидати таку можливість. А тут хай на карточку українська пенсія складається. Мовляв, потім знімуть.
показати весь коментар
09.08.2024 11:32 Відповісти
Треба змінювати законодавство
показати весь коментар
09.08.2024 11:41 Відповісти
куда она вернется что ты несешь?
показати весь коментар
09.08.2024 12:08 Відповісти
Туди вернеться, не знаєш як тоді проходь мимо.
показати весь коментар
09.08.2024 12:33 Відповісти
В окупацію!

Ви у світі рожевих поні живете?

Почитайте в тг або вб чатики " шереметьєво чат"- повно при@@ків повертаються, навіть з Європи!
показати весь коментар
09.08.2024 12:46 Відповісти
Може в неї і в чоловіка російський паспорт вже давно є. Вона ж не буде тут розповідати.
показати весь коментар
09.08.2024 19:42 Відповісти
С двумя пенсиями такая загогулина выходит. Все епеневые донецкие настоящие и липовые пенсионеры с 14-го года должны были (чтобы получать укр. пенсию) оформиться переселенцем, при Петре Алексеевиче они каждые два месяца должны были приезжать в Украину. Сейчас каждые пол года проходят идентификация в Ощаде или Дии. Мне их не жалко.

Но,грянул 22-ой год. Этих пенсионеров (на оккупированных территориях) стало в пять раз больше. Пенсионеру из Мелитополя (бабушке в 22-ом) было 93 года нихера не надо, ей автоматически продлили банковскую карту бессрочно и платить будут до освобождения. Если ваша тетка с епиней раз в пол года не появится в Ощаде, ей закроют пенсию.
показати весь коментар
09.08.2024 14:31 Відповісти
Цікаво, як менш ніж за добу потягом й всіма пересадками опинитися на болотах? Ти свою фантазію трохи збав.
показати весь коментар
09.08.2024 15:44 Відповісти
Хворі, невиліковні люди.
показати весь коментар
09.08.2024 11:26 Відповісти
Когда сдавали наш хутор осталось с десяток семей.

До освобождения досидела бабушка 90 лет ( убита при штурме) и две семьи (принудительно вывезли в Украину) остальные свалили в ДНР. ща кацапы двигаются по новому, но на месте хутора безжизненные руины.
показати весь коментар
09.08.2024 14:36 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2024 15:13 Відповісти
самогубці..скількиж відео вже є як кацапи катують навіть ждунів
показати весь коментар
09.08.2024 11:26 Відповісти
То хай сидять. Під перепис "ждунів". Всіх внести в спеціальний реєстр.
показати весь коментар
09.08.2024 11:26 Відповісти
да куй с ними - было бы за кого рисковать p.s был реальный случай, когда вот такие ждуны , когда наши вышли из населенного пункта, взяли белую тряпки и пошли толпой в количестве тел 30-ти к братушками брататься, братушки прикола не поняли и всадили в группу "товарищей" из так...ну и куй с ними
показати весь коментар
09.08.2024 11:27 Відповісти
Приколы никто не понимает.

Я казав родычу не надо гоцать на авто с белым полотенцем на антенне. Хош прилипи наклейку "Дети". К нему домой пришли наши военные и повредили за это авто. Тогда еще в 22-ом кацапы белые ленты себе мотали для отличия
показати весь коментар
09.08.2024 14:42 Відповісти
8 років таким нашим людям платили пенсії , замість того щоб озброювати армію . це втрачені люди не витрачайте на них ні час ні гуманітарку !
показати весь коментар
09.08.2024 11:27 Відповісти
НЕ платили, а ПЛАТЯТЬ і зараз! Я в шоці, ви не в курсі, як швиденько робляться виплати в соцзабезі чи ПФУ для " окупірованіх" за %?

РозбивайТЕ рожеві окуляри(
показати весь коментар
09.08.2024 12:49 Відповісти
Я в курсе.

Расскажите як швиденько робляться виплати в соцзабезі чи ПФУ для " окупірованіх" за %?

В двухтысячном году у нас заработала электронная база отчислений в пенсионный фонд.

Это справка 5 ОК.

Если житель Новой Каховки приехал оформлять выход на пенсию, ему за % посчитают трудовой стаж только с 2000 года.

Пенсионный фонд не может проверить платили ли вы пенсионные отчисления до этого времени.

Мужик, ты куда преш? Какая в херам пенсия? Если ты ни дня не сачковал, у тебя только 22 года трудового стажа.

Плавали, знаем. Пол года суд с пенсионным фондом. Стаж подтвердили, были документы с укр. печатями. Зарплату нет. Минималка.
показати весь коментар
09.08.2024 14:55 Відповісти
Чудо зелене,друга лінія оборони готова по Покровську ,а місто побільше Базмута! Да аишо По Кириленко сидить чи ні проххндец кольоровий
показати весь коментар
09.08.2024 11:36 Відповісти
ну то хай сидять, аби тільки дітей забрати
показати весь коментар
09.08.2024 13:19 Відповісти
Приказку про яблуко чули?
показати весь коментар
09.08.2024 13:48 Відповісти
 
 