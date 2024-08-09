У Часовому Яру залишаються 500 людей, евакуюватися не збираються, доставляти гуманітарну допомогу неможливо, - Філашкін

На Донеччині є міста в яких, попри відсутність їжі, води медичної допомоги, продовжують жити цивільні. Вони відмовляються евакуюватися у більш безпечні місця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Главкому розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Він наголосив, що у Часовому Яру вже понад рік немає води та світла, але цивільні там залишаються.

"Ані води, ані світла, ані газу, нічого немає. Просто мертве місто. До 500 людей там. Виживають на тих харчах, які накопичили із залишків гуманітарної допомоги", -каже він.

Філашкін зазначив, що коли є можливість людям привозять гуманітарну допомогу, попередньо узгодивши свої дії з військовими. Але на скільки того, що привезли, людям вистачає - питання. При цьому не видно, що місцеві хотіли виїжджати.

"Вони до всього адаптуються. Нехай тушонка і прострочена, головне, вона є. А значить, не треба нікуди виїжджати. Така логіка. Сидять і чекають". - каже Філашкін.

Начальник ОВА додав. що також окупанти не дають доставляти продукти та гуманітарну допомогу в Торецьк та Красногорівку.

"У Торецьк заїхати майже неможливо, в Очеретинську громаду - теж неможливо, у Красногорівку вже тижні три неможливо завезти гуманітарну допомогу. У Вугледар керівництво міста разом із військовими один раз на тиждень намагається потрапити. Вдається не завжди, це залежить від ситуації з безпекою та подій на лінії фронту. Є міста, які за останній час уже стали частково окупованими", - каже Філашкін.

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