Загрози оточення Часового Яру немає. Рашистам не вдається втілити першочергові наміри, - ЗСУ

Російські війська в напрямку Часового Яру намагаються просунутися з флангів і уникають прямих штурмів міста.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні загроза оточення не існує, її немає. Якщо подивитись на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які були спершу та які продовжує втілювати в життя", - зазначив він.

За його словами, російські окупанти уникають прямого штурму міста, оскільки це може призвести до великих втрат.

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Калашников зазначив, що війська РФ проводять атаки невеликими групами до восьми осіб після інтенсивної артилерійської підготовки.

Російська армія також застосовує дрони зі скидами. При цьому бронетехніку противник не застосовує.

"Ситуація контрольована Силами оборони України, тому що штурми нам вдається відбивати", - додав офіцер.

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