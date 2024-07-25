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Новини Війна
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Загрози оточення Часового Яру немає. Рашистам не вдається втілити першочергові наміри, - ЗСУ

Загрози оточення Часового Яру немає

Російські війська в напрямку Часового Яру намагаються просунутися з флангів і уникають прямих штурмів міста.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников,  інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"На сьогодні загроза оточення не існує, її немає. Якщо подивитись на ситуацію, то ворогу не вдається здійснити ті наміри, які були спершу та які продовжує втілювати в життя", - зазначив він.

За його словами, російські окупанти уникають прямого штурму міста, оскільки це може призвести до великих втрат.

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Калашников зазначив, що війська РФ проводять атаки невеликими групами до восьми осіб після інтенсивної артилерійської підготовки. 

Російська армія також застосовує дрони зі скидами. При цьому бронетехніку противник не застосовує.

"Ситуація контрольована Силами оборони України, тому що штурми нам вдається відбивати", - додав офіцер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ мають усі шанси відсунути росіян від Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

бойові дії (3714) Часів Яр (322) війна в Україні (3608)


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Топ коментарі
+5
,,Ситуація контрольована" - фраза генералітету яка є передвісником поганих новин.
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25.07.2024 14:42
+4
Звучить якось не дуже оптимістично. На сьогодні загрози оточення не існує, а на завтра?
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25.07.2024 14:41
+3
Ага.
Как только слышу эти уверения "опасности нет", "ситуация под контролем" то представляю довольную Рожу Наркомана и удивленные зенки Сырка...
Очень убедительно звучит, так верим аж крестимся
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25.07.2024 16:26
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Де ж та лісникова жінка, га?
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25.07.2024 13:39 Відповісти
Ничего хорошего. Несмотря на разблокировку весной американской помощи Орда прёт без остановки, не считаясь с потерями смердов ... у Путла "шариковых" ещё много миллионов, даже мобилизацию можно не объявлять, а просто заливать баблом нищебродов с глубинки и нацменов.

Нужна заморозка войны хотя бы для того , чтобы наконец то избавиться от гражданина Зеленского, бывшего Президента ( до 21 мая ), и того шмурдяка, что вокруг себя он собрал за 5 лет.
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25.07.2024 14:29 Відповісти
Допомогу то розблокували, а за 3 місяці її прийшло аж на 2 млрд. з 61-го
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25.07.2024 16:52 Відповісти
Звучить якось не дуже оптимістично. На сьогодні загрози оточення не існує, а на завтра?
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25.07.2024 14:41 Відповісти
,,Ситуація контрольована" - фраза генералітету яка є передвісником поганих новин.
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25.07.2024 14:42 Відповісти
Раньше хоть донатерство помогало гасить панику, щас Писькограй довел цены и жизнь до ручки...
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25.07.2024 16:27 Відповісти
Ага.
Как только слышу эти уверения "опасности нет", "ситуация под контролем" то представляю довольную Рожу Наркомана и удивленные зенки Сырка...
Очень убедительно звучит, так верим аж крестимся
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25.07.2024 16:26 Відповісти
Где то я слышал подобное... Но случалось наоборот
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25.07.2024 16:42 Відповісти
Ночью бойцам 31 ОМБр удалось прорваться из оцепления

https://www.ponomaroleg.com/nochyu-bojczam-31-ombr-udalos-prorvatsya-iz-oczepleniya/
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25.07.2024 17:58 Відповісти
Зараз немає, але просування ворога вздовж каналу на північ створює загрозу формування північного крила охоплення міста. Якщо на півдні Часового Яру все більш-менш стабільно, то просування ворога на півночі викликає занепокоєння.
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25.07.2024 18:52 Відповісти
Зазвичай за такими заявами йдуть наступні, про вдалий відхід з позицій, які були неважливі.
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25.07.2024 19:40 Відповісти
>Загрози оточення Часового Яру немає
Значит окружат.
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25.07.2024 19:43 Відповісти
Deja vu на полі битви в Україні завжди немає загрози оточення ні в Бахмуті, ні в Авдіївці ні в Часовому Ярі. В Американськіх збройних силах це називаєтся СНАФУ "Situation Normal All Fucked Up"
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25.07.2024 20:04 Відповісти
Досягнення просто.

Зе не хотів статичного фронту.
Так і сталось, але є єврейський нюанс: тепер обіцянка що котла не буде - вважається гарною звісткою. Мало не перемога
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25.07.2024 23:12 Відповісти
 
 