ЗСУ мають усі шанси відсунути росіян від Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Часів Яр

Збройні сили України мають усі шанси, щоб відсунути російських окупантів від Часового Яру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Волошин пояснив, що цієї доби ворог також не полишав спроб штурмувати та показувати свою присутність у районі Часового Яру, однак наголосив, що сили оборони відбиваються та тримаються.

"Часів Яр - це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", - зазначив речник.

Раніше повідомлялося, що за три місяці - у квітні, травні та червні, на східному напрямку росіяни втратили приблизно 82 тис. осіб.

ОСУВ Хортиця (517) Часів Яр (403) Волошин Назар (102)
А можна так: спочатку відсунути, а потім про це доповісти?
показати весь коментар
13.07.2024 17:17 Відповісти
спочатку це
потім чому не відсунули
показати весь коментар
13.07.2024 19:12 Відповісти
Джерело https://www.facebook.com/share/p/8SL9YVtTNT2o22Sb/ пише :

@ "Важливо! Про "Часів Яр" та 24 ОМБр імені короля Данила.

Комбрига знімають. В бригаді перевірки. А це бригада, яка ще з декількома організамами зараз є основою стримуючою силою в Часовому Ярі.

Всі читали цей пост замкомабата 206 бату Романа Кулика?

.......

Нарізаються фантастичні задачі, які розраховані або на космодесантників, або на щонайменше запакованих 20-річними "спортіками" й технікою свіжі підрозділи. Що ці люди в***бані фізично й психологічно роками Великої війни, що засобів і *********** для підтримки піхоти тотально не вистачає - все це тупо ігнорується. Командири, які озвучують ці проблеми, а не тупо козиряють, піддаються остракізму, висміюються як "слабаки" й "соплі". В результаті такої близорукості/тупості/злочинної недбалості фантастичні задачі не виконуються, люди гинуть, випадають зі строю, а коли апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач - уже нікому їх виконувати ......

Так от це +- те, що відбувається.

Лише ледь-ледь стабілізувалась лінія.

Як бригаді "нарізаються фантастичні задачі", а командири, які намагаються виходити з реалій, а не фантазії ... знімаються.

А фантастичні задачі так ніхто і не відміняв.

Що вони дійсно фантастичні мені підтвердили і суміжники.

Останнім часом лише з відомого мені було зняття комбригів 14, 65, 79, 43, 68.

Ні, відбувались і зміни, які виглядали абсолютно логічними, як 125.

Але мінімум 4 із 5 цих звільнень не зрозумів особовий склад.

Скоро буде 5.

Так переможемо!

Де перевірити інформацію, ви знаєте.

Пишу з метою привернення уваги колег та суб'єктів цивільного контролю ЗСУ.".
показати весь коментар
13.07.2024 19:04 Відповісти
я перепрошую...раніше це коли? після Бахмуту? Солєдару? Авдєєвки?
показати весь коментар
13.07.2024 20:05 Відповісти
 
 