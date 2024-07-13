ЗСУ мають усі шанси відсунути росіян від Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"
Збройні сили України мають усі шанси, щоб відсунути російських окупантів від Часового Яру.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
Волошин пояснив, що цієї доби ворог також не полишав спроб штурмувати та показувати свою присутність у районі Часового Яру, однак наголосив, що сили оборони відбиваються та тримаються.
"Часів Яр - це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", - зазначив речник.
Раніше повідомлялося, що за три місяці - у квітні, травні та червні, на східному напрямку росіяни втратили приблизно 82 тис. осіб.
потім чому не відсунули
@ "Важливо! Про "Часів Яр" та 24 ОМБр імені короля Данила.
Комбрига знімають. В бригаді перевірки. А це бригада, яка ще з декількома організамами зараз є основою стримуючою силою в Часовому Ярі.
Всі читали цей пост замкомабата 206 бату Романа Кулика?
.......
Нарізаються фантастичні задачі, які розраховані або на космодесантників, або на щонайменше запакованих 20-річними "спортіками" й технікою свіжі підрозділи. Що ці люди в***бані фізично й психологічно роками Великої війни, що засобів і *********** для підтримки піхоти тотально не вистачає - все це тупо ігнорується. Командири, які озвучують ці проблеми, а не тупо козиряють, піддаються остракізму, висміюються як "слабаки" й "соплі". В результаті такої близорукості/тупості/злочинної недбалості фантастичні задачі не виконуються, люди гинуть, випадають зі строю, а коли апетити зменшуються і доходить до реалістичних задач - уже нікому їх виконувати ......
Так от це +- те, що відбувається.
Лише ледь-ледь стабілізувалась лінія.
Як бригаді "нарізаються фантастичні задачі", а командири, які намагаються виходити з реалій, а не фантазії ... знімаються.
А фантастичні задачі так ніхто і не відміняв.
Що вони дійсно фантастичні мені підтвердили і суміжники.
Останнім часом лише з відомого мені було зняття комбригів 14, 65, 79, 43, 68.
Ні, відбувались і зміни, які виглядали абсолютно логічними, як 125.
Але мінімум 4 із 5 цих звільнень не зрозумів особовий склад.
Скоро буде 5.
Так переможемо!
Де перевірити інформацію, ви знаєте.
Пишу з метою привернення уваги колег та суб'єктів цивільного контролю ЗСУ.".