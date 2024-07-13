ЗСУ мають усі шанси відсунути росіян від Часового Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Збройні сили України мають усі шанси, щоб відсунути російських окупантів від Часового Яру.

Волошин пояснив, що цієї доби ворог також не полишав спроб штурмувати та показувати свою присутність у районі Часового Яру, однак наголосив, що сили оборони відбиваються та тримаються.

"Часів Яр - це українське місто і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше", - зазначив речник.

Раніше повідомлялося, що за три місяці - у квітні, травні та червні, на східному напрямку росіяни втратили приблизно 82 тис. осіб.