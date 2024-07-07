ОСУВ "Хортиця" про обстановку після виходу ЗСУ з району "Канал" у Часовому Яру: Акцент зміщується ближче до Торецького напрямку

Після того, як наші захисники відійшли із мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на Донеччині, окупанти продовжують штурми, втім акцент зміщується ближче до Торецька.

Про це заявив спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ситуація в Часовому Яру змінилася лише в тому плані, що для того, щоб зберегти життя і здоров'я військових, було ухвалено рішення відійти і залишити руїни.

І зараз на цьому напрямі продовжуються активні штурмові дії ворога", - зазначив спікер.

Зокрема, минулої доби Сили оборони зупинили 11 атак, до цього - 9 атак. Сьогодні противник продовжує намагатися витіснити захисників у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.

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"Обстановка під контролем Сил оборони. Основна маса обстрілів припадає якраз на південну частину Часового Яру. На цьому напрямі проведено 32 ворожі штурми, на місто - 5. Активно працювала ворожа авіація, проте акцент зміщується ближче до Торецького напрямку", - додав Волошин.

За даними ОСУВ "Хортиця", РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру. Також там інформували, що ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру.

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