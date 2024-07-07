ОСУВ "Хортиця" про обстановку після виходу ЗСУ з району "Канал" у Часовому Яру: Акцент зміщується ближче до Торецького напрямку
Після того, як наші захисники відійшли із мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на Донеччині, окупанти продовжують штурми, втім акцент зміщується ближче до Торецька.
Про це заявив спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, ситуація в Часовому Яру змінилася лише в тому плані, що для того, щоб зберегти життя і здоров'я військових, було ухвалено рішення відійти і залишити руїни.
І зараз на цьому напрямі продовжуються активні штурмові дії ворога", - зазначив спікер.
Зокрема, минулої доби Сили оборони зупинили 11 атак, до цього - 9 атак. Сьогодні противник продовжує намагатися витіснити захисників у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.
"Обстановка під контролем Сил оборони. Основна маса обстрілів припадає якраз на південну частину Часового Яру. На цьому напрямі проведено 32 ворожі штурми, на місто - 5. Активно працювала ворожа авіація, проте акцент зміщується ближче до Торецького напрямку", - додав Волошин.
За даними ОСУВ "Хортиця", РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру. Також там інформували, що ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру.
До вашої уваги фільм 24-ї бригади: Як відбувалась евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру.
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Хоче вона воювати з Рашкою...
СКБЛНХ!
А відійшли-це не відступили ? Чи сказали, що наші наступають ? Де замовчали правду ? Ой, зрада !
До речі щодо *наріду*, май повагу до Країни та людей які в ній мешкають, та боронять твою дупу.
Вони будуть виключно носіями повітря-земля
Вони фізично не зможуть очистити небо...
Візьміть конфлікт Ізраїлю і їх наступ.
Коли маса засобів ураження, спочатку обробляється - потім атакується.
Хто там живий залишиться і в якому стані?
Лисичанськ /2 роки тому/ був досить вигідною позицією, але продавлений південний фланг через Попасну вздовж водної перешкоди вирішив долю міста.
Щось схоже відбувається /зараз/ під Торецьком, але з нюансами, які не дають оркам вирішити завдання. Угрупування, що наступає в лоб на Часів Яр дев'ять місяців не могло вийти на берег "водної перешкоди" (Канал).
Орки не змогли більше чекати (напевно, щось трапилося) і почали рух за аналогією з Попасною з Торецька, сподіваючись, що вийдуть на канал найближчим часом.
Але сил у цьому напрямку - лише одна бригада "днр", а резервну дивізію поки що притримують - раптом під Часовим Яром піде щось не так. Якщо орки вийдуть і закріпляться на Каналі, то одразу буде перегрупування. У /напрямок на/ Торецьк "увіллють" додаткові сили.
У орків ще одне завдання - "закрити" північний фланг Часового Яру. Отже, можна припустити, що після Каналу вони підуть на північ від осі Григорівка-Майське. І таким чином спробують "видавити" гарнізон Часового Яру, як із Лисичанська.
Але це теоретично, а поки що ними виконано 10%."