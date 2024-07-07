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Новини Війна
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ОСУВ "Хортиця" про обстановку після виходу ЗСУ з району "Канал" у Часовому Яру: Акцент зміщується ближче до Торецького напрямку

Кількість російських штурмів Часового Яру зменшилась, - речник ОСУВ

Після того, як наші захисники відійшли із мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на Донеччині, окупанти продовжують штурми, втім акцент зміщується ближче до Торецька.

Про це заявив спікер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ситуація в Часовому Яру змінилася лише в тому плані, що для того, щоб зберегти життя і здоров'я військових, було ухвалено рішення відійти і залишити руїни.

І зараз на цьому напрямі продовжуються активні штурмові дії ворога", - зазначив спікер.

Зокрема, минулої доби Сили оборони зупинили 11 атак, до цього - 9 атак. Сьогодні противник продовжує намагатися витіснити захисників у напрямку Часового Яру, Іванівського та в районі Кліщіївки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, - ОСУВ "Хортиця"

"Обстановка  під контролем Сил оборони. Основна маса обстрілів припадає якраз на південну частину Часового Яру. На цьому напрямі проведено 32 ворожі штурми, на місто - 5. Активно працювала ворожа авіація, проте акцент зміщується ближче до Торецького напрямку", - додав Волошин.

За даними ОСУВ "Хортиця", РФ втратила близько 5000 військових, штурмуючи один район Часового Яру. Також там інформували, що ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру.

До вашої уваги фільм 24-ї бригади: Як відбувалась евакуація поранених з пекла на "Каналі" у Часовому Яру.

Автор: 

Часів Яр (372) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+15
"Відійшли", "акцент зміщується" - чого стидаєтетесь сказати гірку правду, що наші відступають, потроху втрачаючи території держави?
СКБЛНХ!
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07.07.2024 12:13 Відповісти
+7
Брехня має бути солодка
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07.07.2024 12:19 Відповісти
+4
КАБами виносять наших
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07.07.2024 12:49 Відповісти
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Де вже та допомога - літаки - нє?
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07.07.2024 12:13 Відповісти
Зрадники з оточення президента ЗЕ роблять усе можливе й неможливе щоб затягнути отримання літаків, собатують підготовку аеродромів для прийняття Ф16, соботують загальмовують іньші необхідні дії. Літак потребує певних умов та інтеграції.
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07.07.2024 12:59 Відповісти
НАТО могли б підключитись сильніше - розмістити наші Ф- 16 в Румуніі
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07.07.2024 13:05 Відповісти
Ви Румунію запитали ?
Хоче вона воювати з Рашкою...
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07.07.2024 13:07 Відповісти
От і кажу -- сцяця
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07.07.2024 13:08 Відповісти
сцить не НАТО,а наше керівництво
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07.07.2024 13:21 Відповісти
В НАТО вже було зо 5 зальотів і тишина
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07.07.2024 13:26 Відповісти
порівняй з діями зеленського,який весь 2021 рік поводився ще тихіше і кричав на НАТО,а не на росію
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07.07.2024 13:43 Відповісти
в офісі прєзєдєнта сидить, щонайменьше 1 людина, про яку ДОСТИЕННО ВІДОМО, що вона має прямі звʼязки з рашистською розвідкою, а ви про перемоги...
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07.07.2024 13:12 Відповісти
Так в амерів же все під ковпаком - чого вони цих ряжених не витягнуть на світ Божии
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07.07.2024 13:16 Відповісти
а може це в них "канал звʼязку", бо ***** не бере слухавку "потріньдеть по душам" напряму...
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07.07.2024 13:18 Відповісти
а кого вони мають витягати?
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07.07.2024 13:44 Відповісти
Тих здає Украіну - бо тоді іх допомога котику під хвіст - як в Афгані
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07.07.2024 13:50 Відповісти
ти не відповів на запитання,кого амери мають витягати???
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07.07.2024 18:35 Відповісти
Тих хто працює на рашку
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07.07.2024 20:19 Відповісти
Ну от і тягають Тмавпа по судах,бо він працює на рашку.Ти маєш бути задоволеним
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08.07.2024 16:53 Відповісти
Він сказав шо то суд куплении і послав иого нах
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08.07.2024 16:58 Відповісти
так радій,що Тмавп має проблеми
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08.07.2024 17:03 Відповісти
А коли в нього іх не було?
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08.07.2024 17:05 Відповісти
не до мене запитання,головне--що амери проблеми Тмавпу знайшли
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08.07.2024 17:09 Відповісти
Він сам - проблема
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08.07.2024 17:10 Відповісти
Мое мнение такое - самолетов Украина не получит. Это печально, но все эти кочующие с континента на континет плохо обучаемые летчики - тому подтверждение.
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07.07.2024 13:30 Відповісти
Убогий «эксперт»,иди вслед за рос военным кораблем
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07.07.2024 23:07 Відповісти
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08.07.2024 13:06 Відповісти
"Відійшли", "акцент зміщується" - чого стидаєтетесь сказати гірку правду, що наші відступають, потроху втрачаючи території держави?
СКБЛНХ!
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07.07.2024 12:13 Відповісти
Брехня має бути солодка
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07.07.2024 12:19 Відповісти
"Відійшли", "акцент зміщується" - чого стидаєтетесь сказати гірку правду, що наші відступають"
А відійшли-це не відступили ? Чи сказали, що наші наступають ? Де замовчали правду ? Ой, зрада !
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07.07.2024 14:22 Відповісти
Який зв'язок між здихаючим кацапом та цією новиною?
До речі щодо *наріду*, май повагу до Країни та людей які в ній мешкають, та боронять твою дупу.
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07.07.2024 12:51 Відповісти
дійсно! нарід же мудрий - то потребує до себе поваги...
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07.07.2024 13:05 Відповісти
бот Йермака? з 2-денною реєстрацією? не змішуй,бот-дводенка бійців ЗСУ,які представляють 25% нороду з 73% нарідом типу тебе,що сидить на диванах і масово тоне в Тисі або вже здриснув за хабарі за кордон!
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07.07.2024 14:13 Відповісти
Ти, убоге, ти у окопах було, хлопців запитувало, за кого вони голосували, що в 25% їх одноосібно визначило ? Спец диванний.
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07.07.2024 14:24 Відповісти
Щось я дуже сумніваюся,що такий м.у.д.а.к,як ти був хоч на відстані 500км до окопів....до речі, ваших ухилянтів і сьогодні затримали біля кордону в Закарпатті, з лошар здерли по 8 тис. баків і здали прикордонникам . Ти не в цих хлопців, му.ди.ло, запитувало за кого вони?
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07.07.2024 14:31 Відповісти
Підоре, на відміну від тебе я-то у окопах був, і декого з моїх побратимів вже нема, і багато кого поранено, поки вони такого сцикуна ********, як ти, захищали, поки ти з розумним виглядом з дивану ******, які проценти "нороду" вони представляють.
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07.07.2024 14:56 Відповісти
А чого це Ви вирішили, що бійці ЗСУ представляють саме 25%? Бо так зручно і вигідно: не воюєш, і разом з тим патріотично показуєш, що проти Зе-влади? Я знаю близько десяти хлопців, що голосували за Зеленського, і які воюють. Це я про тих, чиї політичні уподобання точно знаю.
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07.07.2024 17:01 Відповісти
Я голосував за Пороха, а переважна більшість молодих хлопців з мого підрозділу-за Зе, тим не менш-ми усі пішли добровольцями і ні в кого з нас не було протиріч між собою, хто за кого голосував. Тому що усі пішли проти зовнішнього ворога. А от такі щури, як цей, відсиджуються на диванах, аргументуючи тим, що вони з елітних 25% і за зелень не голосували, а значить-нехай воюють інші за них. До тцк-ані ногою. Героїчно воюють тільки проти зесрані за клавіатурами.
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08.07.2024 08:01 Відповісти
За його словами, ситуація в змінилася лише в тому плані, що для того, щоб зберегти життя і здоров'я військових, було ухвалено рішення відійти і залишити руїни. Так хто оволодів руїнами...???
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07.07.2024 12:35 Відповісти
КАБами виносять наших
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07.07.2024 12:49 Відповісти
Нажаль. Літаки Ф16 могли б змінити положення відігнавши рашиські Літаки але поки їх немає в Україні. Чи то партнери гальмують, чи то зрадники з оточення "наявялічнєйшаго янєлохо" Саботаж роблять (вони шкоду несуть Україні постійно).
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07.07.2024 13:01 Відповісти
Навіть якщо F-16 прибудуть.
Вони будуть виключно носіями повітря-земля

Вони фізично не зможуть очистити небо...
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07.07.2024 13:12 Відповісти
Зелені граблі хто Вам таке сказав? Буде на їх все що треба й повітря-знмля й повітря-повітря.
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07.07.2024 23:49 Відповісти
Наступаюча сторона завжди несе набагато більші втрати, ніж обороняюча. Таке було маже в усіх війнах. Такі речі треба знати.
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07.07.2024 14:28 Відповісти
Це старе твердження.

Візьміть конфлікт Ізраїлю і їх наступ.

Коли маса засобів ураження, спочатку обробляється - потім атакується.
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08.07.2024 05:32 Відповісти
Ви порівнюєте протяжність фронту, кількість живої сили, зброї та техніки Гази проти Ізраїлю та оркостану проти нас ? Ви це серйозно ?
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08.07.2024 07:47 Відповісти
Вони не штурмують, поки не відпрацюють позиції.
Хто там живий залишиться і в якому стані?
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08.07.2024 07:58 Відповісти
@ 03.07.2024 "Торецьк.
Лисичанськ /2 роки тому/ був досить вигідною позицією, але продавлений південний фланг через Попасну вздовж водної перешкоди вирішив долю міста.
Щось схоже відбувається /зараз/ під Торецьком, але з нюансами, які не дають оркам вирішити завдання. Угрупування, що наступає в лоб на Часів Яр дев'ять місяців не могло вийти на берег "водної перешкоди" (Канал).
Орки не змогли більше чекати (напевно, щось трапилося) і почали рух за аналогією з Попасною з Торецька, сподіваючись, що вийдуть на канал найближчим часом.
Але сил у цьому напрямку - лише одна бригада "днр", а резервну дивізію поки що притримують - раптом під Часовим Яром піде щось не так. Якщо орки вийдуть і закріпляться на Каналі, то одразу буде перегрупування. У /напрямок на/ Торецьк "увіллють" додаткові сили.
У орків ще одне завдання - "закрити" північний фланг Часового Яру. Отже, можна припустити, що після Каналу вони підуть на північ від осі Григорівка-Майське. І таким чином спробують "видавити" гарнізон Часового Яру, як із Лисичанська.
Але це теоретично, а поки що ними виконано 10%."
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07.07.2024 15:05 Відповісти
Пока агент ***** - сыркин в управлении ЗСУ , поражения будут один за другим.
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07.07.2024 17:11 Відповісти
А разветолько Сырский?
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07.07.2024 23:10 Відповісти
Так он сливает всю военную инфу, поэтому достаточно даже одного. Придёт новый генерал, лучше немец или американец, со своим штабом.
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07.07.2024 23:49 Відповісти
 
 