ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця". КАРТА

Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру Донецької області на більш захищені та підготовлені позиції.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, мікрорайон було недоцільно утримувати, оскільки це загрожувало життю українських воїнів.

Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції", - наголосив він.

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В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що російські окупанти намагаються повністю взяти місто, щоб виконати певні "дедлайни". Ворог не припиняє своїх активних бойових дій.

"У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, - взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я", - додав Волошин.

Нагадаємо, 3 липня аналітики Deep State повідомили про окупацію мікрорайону "Канал", зазначивши, що його "повністю стерто".

Там стверджували, що утримання мікрорайону в умовах проблем із логістикою збільшило б втрати.

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