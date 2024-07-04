ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця". КАРТА
Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру Донецької області на більш захищені та підготовлені позиції.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, мікрорайон було недоцільно утримувати, оскільки це загрожувало життю українських воїнів.
Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції", - наголосив він.
В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що російські окупанти намагаються повністю взяти місто, щоб виконати певні "дедлайни". Ворог не припиняє своїх активних бойових дій.
"У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, - взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я", - додав Волошин.
Нагадаємо, 3 липня аналітики Deep State повідомили про окупацію мікрорайону "Канал", зазначивши, що його "повністю стерто".
Там стверджували, що утримання мікрорайону в умовах проблем із логістикою збільшило б втрати.
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А ви за ним, бо медики, зараз ой як потрібні.
Доречі ваш син, підпадає під всі 3 категорії
Але, щоб настільки - дурепна брехуха? Ну. бум знать... Будеш жирною.
Це також історія...
Але давайте все оцінювати ******* історію, яку ми з вами, живі досі, ще можемо змінити - якщо самі робимо і примушуємо інших робити висновки з власних минулих помилок...
Цю новину можна видалити.
Ну, хоть паржом або просто перестать стрелять … Ухилянт є ухилянтом, хоть і не голеним…
Та нікуя там не підготовлено усе розкрадено зеленою кодлою
Хочете сказати, прем'єр-міністр Чехії збрехав?
про звернення Зеленського за військової допомогою до кожної з країн членів
Європейського союзу.
https://petition.president.gov.ua/petition/225680 https://petition.president.gov.ua/petition/225680
Про марність таких петицій вже хіба що мертвий ще не чув.
Та,ще-наслідок звільнення вищого командного складу ЗС,якими би дифірамбами не прикривались.
Вова, ти задоволений?
Хіба, ні?
Гопник ***** заметушився, бо щось передчуває ...