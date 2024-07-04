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ЗСУ відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця". КАРТА

ЗСУ відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру

Сили оборони України відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру Донецької області на більш захищені та підготовлені позиції.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

За його словами, мікрорайон було недоцільно утримувати, оскільки це загрожувало життю українських воїнів. 

Позиції наших захисників було зруйновано. Було прийнято рішення командуванням відійти на більш захищені, більш заготовлені позиції", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, - ОСУВ "Хортиця"

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що російські окупанти намагаються повністю взяти місто, щоб виконати певні "дедлайни". Ворог не припиняє своїх активних бойових дій.

"У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати кілька уже місяців поспіль, - взяти місто Часів Яр. Намагання його є повісити своє триколорне ганчір'я", - додав Волошин.

ЗСУ відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру

Нагадаємо, 3 липня аналітики Deep State повідомили про окупацію мікрорайону "Канал", зазначивши, що його "повністю стерто".

Там стверджували, що утримання мікрорайону в умовах проблем із логістикою збільшило б втрати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни почали атакувати Часів Яр з Торецького напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (429) Донецька область (8788) Часів Яр (370) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+46
Так склалося, що сьогодні в усьому що відбувається винні чоловіки від 25 до 60 років які мали наглість ще не вдягнути піксель. Немає забезпечення в ЗСУ - винні ухилянти, немає ліній оборони нормальних - знову ухилянти не накопали, мясний командир - то просто ухилянтів замало, бачте які гівнюки, вмирати не хочуть. Корупція кругом, бабло в мішках целафанових пачками під діваном, то все ухилянти винні. Пахаєш, волонтериш, вдягаєш хлопців, забезпечуєш тачками, дронами... пофігу. Гівно ти ухилянтське і прав у тебе немає.
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04.07.2024 11:38 Відповісти
+34
Та то ухилянти винні,що кацапня одним ударом знищила та пошкодила літаки у Миргороді,які виставили на аеродромі під відкритим небом,наче в тирі?Якщо таке лайно з боку командування робиться в еліті ЗСУ-повітряних силах,то що робиться в піхоті ?!
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04.07.2024 11:31 Відповісти
+27
Що було запрограмовано ще в лютому при тотальній зміні керівництва ЗСУ. Ну, а ще раніше - в результаті виборів 2019-го року...
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04.07.2024 11:02 Відповісти
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Це не ЗСУ відступає це ЗСУ не має підтримки України, бо якщо не диванні патріоти, то ухилянти і втікачі. Ви тих хлопців з ЗСУ бачили? Дякуйте їм,що тримають Україну
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04.07.2024 11:12 Відповісти
Та то ухилянти винні,що кацапня одним ударом знищила та пошкодила літаки у Миргороді,які виставили на аеродромі під відкритим небом,наче в тирі?Якщо таке лайно з боку командування робиться в еліті ЗСУ-повітряних силах,то що робиться в піхоті ?!
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04.07.2024 11:31 Відповісти
Це ж не перший раз: то хаймарс з петріотом в полі стоїть, то 5 вертольотів в полі посадять і чекають іскандера поки орки оланом онлайн транслюють по всім тг каналам. Не тільки наш ГУР за техніку башляє, а гру орків з *багатшої сімʼї* )
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04.07.2024 12:20 Відповісти
Так склалося, що сьогодні в усьому що відбувається винні чоловіки від 25 до 60 років які мали наглість ще не вдягнути піксель. Немає забезпечення в ЗСУ - винні ухилянти, немає ліній оборони нормальних - знову ухилянти не накопали, мясний командир - то просто ухилянтів замало, бачте які гівнюки, вмирати не хочуть. Корупція кругом, бабло в мішках целафанових пачками під діваном, то все ухилянти винні. Пахаєш, волонтериш, вдягаєш хлопців, забезпечуєш тачками, дронами... пофігу. Гівно ти ухилянтське і прав у тебе немає.
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04.07.2024 11:38 Відповісти
100% . Я б ще добавив, що 30 років в Україні генерали утримувалися державою, їм зарплати, пенсії, пайки, квартири і т.д., а інженерам х.р собачий! Зараз всі побачили що війну виграють не генерали мʼясні , а технології ((
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04.07.2024 12:11 Відповісти
Валя там ваш синок в НІмеччині, раз так переживаєте за ЗСУ то може цейво хай до війська йде..
А ви за ним, бо медики, зараз ой як потрібні.
Доречі ваш син, підпадає під всі 3 категорії
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04.07.2024 16:43 Відповісти
Якщо так постійно відступати, то можна зайти в тил ворогу, бо земля кругла. Ось в чому полягає стратегія командування.
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04.07.2024 18:30 Відповісти
Я вже декілька разів писав на Цензор, звертаючись напряму до Василя Малюка, про те , що потрібно розвивати підрозділи-винищувачі БПЛА. Вже були повідомлення що українські БПЛА атакували російські безпілотники. Питання до керівництва України і ЗСУ: чому в кожне велике місто не помістити підрозділ БПЛА, укомплектований винищувачами БПЛА? Адже будь-який удар Іскандерами по об'єктах великих міст, як це було в Дніпрі при наліт на Південномаш, починався з розвідувального польоту ворожого БПЛА-розвідника. Його спокійно можно було звити безпілотником винищувачем. Чому це не зроблено? Системи "Патріот" дуже дорогі, і коли вони прибудуть для всіх міст -невідомо. Дорогі також ракети до них. А БПЛА -винищувачі допоможуть захистити міста України, збиваючи ворожі розвідники БПЛА, таким чином осліплюючи ворога. Це елементарно! Невже до цього не можна було додуматись?
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04.07.2024 18:45 Відповісти
Традиційний "плач Ярославни" у стилі "Все пропало!" від "гостей із запоребрика" ...
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04.07.2024 16:46 Відповісти
А які можуть бути перемовини з тим, хто для початку перемовинн вимагає капітулювати, віддати йому територію, яку він зможе захопити такими темпами нне ранійше 2028 року, ще й розброїтися, щоб йому було зручнно захопити ще?
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04.07.2024 11:06 Відповісти
Для цього в потрібні дипломати та авторитетні посередники...Але в нас Кулеба лопатою...Все одно будуть що рішать, подивимося
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04.07.2024 11:09 Відповісти
Для чого "цього"? Вгамувати нннеадекватні запити твого кремлівського фюрера? Тут не дипломат, а кіллер потрібен.
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04.07.2024 12:55 Відповісти
Миша мишин , Саша саша , Галя галя - кацапы как Штирлиц в будёновке и до них никогда не дойдёт на чём же они погорели ?
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04.07.2024 11:25 Відповісти
Погано - Часік - це ключ до західного Донбасу
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04.07.2024 10:59 Відповісти
Та ти шооо?! І шож нам бідним тепер робити?
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04.07.2024 11:10 Відповісти
Писати - як з переляку
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04.07.2024 11:12 Відповісти
Ти мене знаєш - чудік
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04.07.2024 11:19 Відповісти
Відповім коротше - кмс по боксу - 100кг - отаку муиню мені кажуть тільки поза очі - один на один - язик в дупі
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04.07.2024 11:23 Відповісти
Та я бачу що в тебе в голові чупа-чупс.
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04.07.2024 13:22 Відповісти
Не вгомонився?
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04.07.2024 21:57 Відповісти
Читати українськи змі - про те як рашисти готуються у 24 році до продовження війни в Україні - а це 400 тисяч контрактників - а у нас - кордони забиті ухилянтами - https://www.radiosvoboda.org/a/news-brytanska-rozvidka-mobilizatsiya-rosiya/32898779.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-brytanska-rozvidka-mobilizatsiya-rosiya/32898779.html

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04.07.2024 11:21 Відповісти
дивитися телемарафон і чекати на перемогу.
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04.07.2024 11:52 Відповісти
Вибиті КАБами 500 тими., для тебе це щось міняє?
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04.07.2024 11:12 Відповісти
Так.
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04.07.2024 11:13 Відповісти
Чому зеленский не нищить і не вибиває рашистів кабами та фабами з їх укріплень?
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04.07.2024 11:23 Відповісти
йому єриак не доволяє
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04.07.2024 11:52 Відповісти
андрєйбарісич ніразрєшаіт
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04.07.2024 11:59 Відповісти
Цікаво , останніх пів року таке враження , що в нас працює Конашенков! Може ми його у кацапів викупили?
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04.07.2024 11:02 Відповісти
Це точно! Стільки брехні, а потім тупих виправдань - повна аналогія з рашнею. І, здається, почали їх багато в чому копіювати. Чи то від нерозуміння, як вірно самим робити, чи підказки натівських "полковників" лєвнякові та безтолкові? Якась повна чехарда.
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04.07.2024 11:11 Відповісти
Все значно простіше, в Україні кацапи самі з собою, але українськими людьми - цивільними "ухилянтами" воюють. "Своїх" службістів законом бережуть на гауляйтерство майбутньої омріяної колонії України як малоросії.
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04.07.2024 14:15 Відповісти
"на більш захищені та підготовлені позиції" - тобто туди, де ще поки є вцілілі будинки.
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04.07.2024 11:14 Відповісти
Що було запрограмовано ще в лютому при тотальній зміні керівництва ЗСУ. Ну, а ще раніше - в результаті виборів 2019-го року...
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04.07.2024 11:02 Відповісти
Те, що ти типова 73/43%зебілка - відомо вже давно.
Але, щоб настільки - дурепна брехуха? Ну. бум знать... Будеш жирною.
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04.07.2024 13:36 Відповісти
Відмийся від свого смердючого зе-лайна, зе-жаба марта, киш назад в каналізацію дебіломарафону
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04.07.2024 14:10 Відповісти
це запрограмував ще батько Махно, коли почав лизати кацапам і битися на іх боці.
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04.07.2024 12:04 Відповісти
А, може, повернемось у середні віки і згадаємо ще міжусобиці київських князів?
Це також історія...
Але давайте все оцінювати ******* історію, яку ми з вами, живі досі, ще можемо змінити - якщо самі робимо і примушуємо інших робити висновки з власних минулих помилок...
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04.07.2024 13:39 Відповісти
а чому б ні, якщо за прграмування?
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05.07.2024 00:04 Відповісти
"ЗСУ зупинили спроби окупантів прорвати оборону в районах Кліщіївки та Часового Яру, - Генштаб Джерело:
Цю новину можна видалити.
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04.07.2024 11:05 Відповісти
Ми не відступили. Ми - відійшли.
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04.07.2024 11:06 Відповісти
зелені падли поступово здають куйлу усю Україну.....
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04.07.2024 11:08 Відповісти
То це вони відійшли?
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04.07.2024 11:13 Відповісти
Ні звичайно. То просто ось це прийшло завдяки 73% українців - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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04.07.2024 11:26 Відповісти
В Часовому ярі за нього проголосувало 90%, тільки їх в окопах немає..
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04.07.2024 15:23 Відповісти
Наслідки, дивного сидіння, отих прострочених СРАТЬєхав, в отій ставці, з єрмаком Оманським, очевидні, після зміни Розумної Команди!
Ну, хоть паржом або просто перестать стрелять … Ухилянт є ухилянтом, хоть і не голеним…
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04.07.2024 11:08 Відповісти
Без паніки ! Ми тонемо по плану і стабільно...
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04.07.2024 11:09 Відповісти
на більш захищені та підготовлені позиції.

Та нікуя там не підготовлено усе розкрадено зеленою кодлою
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04.07.2024 11:10 Відповісти
Якось зненацька.
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04.07.2024 11:14 Відповісти
Тобто те, що нарешті з'явилися снаряди, на ситуацію ніяк не вплинуло?
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04.07.2024 11:16 Відповісти
Вони з'явилися, але в недостатных кількостях. Зате орки криють кабами у таких кількостях, яких не було раніше. Снарядами проти них не попреш. Потрібні винищувачі та більше пзрк.
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04.07.2024 11:21 Відповісти
В чиїх фантазіях з'явились ці снаряди ? Це як халва .
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04.07.2024 11:35 Відповісти
«Перша партія *********** від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить». / прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала / 25 червня 2024/
Хочете сказати, прем'єр-міністр Чехії збрехав?
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04.07.2024 11:48 Відповісти
Заявляти можна все , що завгодно , тільки стріляти треба снарядами , а не заявами . І де ж ті снаряди , якщо контрбатарейная боротьба відсутня зовсім ? Вона ні гарна , ні погана ні середньої якості - її просто немає .
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04.07.2024 12:24 Відповісти
Отже, повертаємося до першого мого коментаря. Снаряди з'явилися, але де саме - невідомо, тому що ситуацію на передку це не змінило.
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04.07.2024 12:31 Відповісти
Там дальше ще кращі позиції
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04.07.2024 11:16 Відповісти
Найкращими позиціями зараз можуть бути тільки міські підвали та інші підземні споруди. Все інше, посадки, будови порівнюють із землею кабами.

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04.07.2024 11:38 Відповісти
Ну да чего уж стесняться лучше сразу на польский кордон или Тысу форсировать раз уж днепро не по силам
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04.07.2024 12:27 Відповісти
Підпишіть петицію
про звернення Зеленського за військової допомогою до кожної з країн членів
Європейського союзу.

https://petition.president.gov.ua/petition/225680 https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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04.07.2024 11:33 Відповісти
Ще одна абсолютно безглузда "ініціатива".
Про марність таких петицій вже хіба що мертвий ще не чув.
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04.07.2024 11:50 Відповісти
Це так-касапи наступають,захоплюють території,а все решта лірика і єдиний канал.
Та,ще-наслідок звільнення вищого командного складу ЗС,якими би дифірамбами не прикривались.
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04.07.2024 11:38 Відповісти
Тільки у кацапів кінцеви строки постійно переносяться і перемога в любому випадку незалежно від результату🥴
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04.07.2024 11:41 Відповісти
Пересидент каже що нові позиціїї краще старих, тому виходить все добре .
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04.07.2024 12:03 Відповісти
"Відійшли"-це те, що тільки і роблять ЗСУ після заміни Залужного.
Вова, ти задоволений?
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04.07.2024 12:06 Відповісти
Судя по всему не совсем удовлетворен темпами отступления генерала отступления сырского потому и хочет его сменить на генерала , которому видимо дадут прозвище драп
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04.07.2024 12:23 Відповісти
Він так, бо його задача як більше територій віддати Параше що скоріше почався "мірний процес".
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04.07.2024 12:51 Відповісти
Вот те раз,а писали же день или два назад что зсу выбили противника из канала и тут на те сами свалили оттуда.Интересно а кацапы смогут удерживать этот полностью стертый канал ведь полностью снесённый Бахмут ,где они находятся в огневом мешке и где им негде укрыться они и по сей день удерживают
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04.07.2024 12:21 Відповісти
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04.07.2024 12:50 Відповісти
Залужний у цій ситуації не створив би нічого краще за Сирського, тому що немає паритету з орками по зброї. Якщо рівняють місто у пил-немає де тримати оборону.
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04.07.2024 13:36 Відповісти
Залужний не краще за Сирського ?, щось ОП засмерділо.
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04.07.2024 13:39 Відповісти
Де я таке сказав ? Привиділося ? Чи у голові тільки опа ?
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04.07.2024 13:41 Відповісти
Так і пиши, що Залужний краще за Сирського, бо у нього на відміну від Сирського мізків більше і професійності.
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04.07.2024 13:46 Відповісти
Якщо ти не зрозумів, то поясню-справа не у особистостях. А у тому, що орки переважають зброєю, через що наші вимушені відходити. Нам немає чим збивати їхні бомбардувальники і на їх 5-6 снарядів ми можемо відповісти тільки одним. А ти у фамілії вчепився. Що б Залужний у такій ситуації міг би зробити краще ? Бахмут пав при Залужному. Кліщи навколо Авдіївки виросли також при ньому. Чому ? Тому що на війні важливе не тільки вміння, а і наявність достатньої кількості зброї.
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04.07.2024 14:04 Відповісти
на війні ще треба забути про рейтинги і на вкраїну працювати, військовим не заважати, а не хапати бабло і вострити лижі на Сраєль. Зе-жабі похер Україна
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04.07.2024 14:15 Відповісти
Можливості виграти війну ресурсів із усім цивілізованим світом у кацапів немає. Думати інакше це фентезі. А ось можливості у партнерів стовідсотково контролювати те, чи в повному обсязі їхня допомога доходить до підрозділів ЗСУ, у них (партнерів) ймовірно немає. Звідси ростуть ноги їхнього невдоволення "зеленою владою" та звинувачення в корупції. При цьому ймовірність того, що значна частина цієї допомоги просто "втрачається" за складами дуже велика. Допомога зайшла до країни, але не дійшла до підрозділів. Ось тут би СБУ і пошукати "нестачу" і цим простимулювати збільшення партнерської допомоги.
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04.07.2024 18:22 Відповісти
Якщо повністю стерто то там так само має бути складно утриматися і рашистам.
Хіба, ні?
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04.07.2024 15:53 Відповісти
Так Це типова відмазка, замість "немає змоги втримувати позиції". Нема людей, ні зброї. Програємо.
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05.07.2024 02:40 Відповісти
"Плач Ярославни" у стилі "Все пропало!" на форумі не вщухає, а в той же час *****, мабуть від надлишку милосердя, просуває туфту про перемир'я. "Совпадение! Не думаю."
Гопник ***** заметушився, бо щось передчуває ...
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04.07.2024 17:14 Відповісти
сирські-хочаки потужно відступають
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04.07.2024 22:17 Відповісти
Все що найкраще вміє робити ця влада - це красти і просирати все що тільки можна... Порхококошупель треба стирати разом з усіма метастазами!
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05.07.2024 03:05 Відповісти
 
 