Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, - ОСУВ "Хортиця"
На часовоярівському напрямку ситуація в районі відповідальності підрозділів ОСУВ "Хортиця" залишається критично важкою. Бої з окупантами точаться на межі каналу "Сіверський Донець - Донбас".
Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.
В ОСУВ також зазначили, що воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила героїчно тримають рубежі.
"Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів "шторм-V", десантників та спецпризначенців", - йдеться у повідомленні.
За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських ворожих обстрілів.
Крім цього, військові розповіли про тактику ворога. За їх словами, ворог доставляє свою піхоту в район лісу, де вона спішується, роззосереджується та намагається штурмувати позиції українських захисників.
Проведення своїх штурмових дій загарбники прикривають артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе та "Ланцетів".
"Минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, 9 з яких на Часів Яр", - додали в ОСУВ.
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Коли ворог знищує цивільні бетонні споруди - ЗСУ відступають, тому що оборонятися без них не можуть.
А про військові бетонні споруди вже давно нічого не чути.
Він точно надихай, отой з Оманськими??
Serhii Sternenko ✙
@sternenko
У одній вигаданій бригаді, що тримає оборону на стратегічно важливій ділянці, пару місяців тому призначили нового комбрига. Так склалося, що комбриг не знайшов спільної мови із бригадою, став перешкоджати операторам дронів у роботі, втручатися у їхню роботу та навіть ховав від них дрони. Та мова не про це. Нещодавно командир бригади погодив відправку на бойове завдання… начальника розвідки бригади. Для розуміння - НР це очі, вуха та маса секретних даних щодо ситуації у бригаді та у смузі її відповідальності. Відправляти начрозвідки на бойовий вихід - абослютно некомпетентне рішення, що межує з військовим злочином. Начальник розвідки бригади загинув. Ворог міг отримати доступ до секретної інформації. Бригада вкрай деморалізована. На жаль, історій, як у цій вигаданій бригаді, є ще багато. Системна проблема із кадровою кризою серед командирського складу не вирішується.
@ukrainiantanker
В одній вигаданій бригаді на стратегічно важливому напрямку прямо зараз у посадках стирають в нуль батальйон танкістів з автоматами в руках. Можливо, це навіть одна й та сама вигадана бригада.
Namespace
@Calling40296943
В ответ
https://x.com/sternenko @sternenko
Торецький напрямок, комбриг - ЗВИЧАЙНИЙ СЄПАР. Влаштував жінку, влаштувався сам, отримують на двох під 300к, усі мовчать бо кидає у мʼясорубки на Олександрополь. У кого з головою усе ок- йдуть у СЗЧ.
Клас да?