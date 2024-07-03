Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, - ОСУВ «Хортиця»

На часовоярівському напрямку ситуація в районі відповідальності підрозділів ОСУВ "Хортиця" залишається критично важкою. Бої з окупантами точаться на межі каналу "Сіверський Донець - Донбас".

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

В ОСУВ також зазначили, що воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила героїчно тримають рубежі.

"Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів "шторм-V", десантників та спецпризначенців", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських ворожих обстрілів.

Крім цього, військові розповіли про тактику ворога. За їх словами, ворог доставляє свою піхоту в район лісу, де вона спішується, роззосереджується та намагається штурмувати позиції українських захисників.

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Проведення своїх штурмових дій загарбники прикривають артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе та "Ланцетів".

"Минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, 9 з яких на Часів Яр", - додали в ОСУВ.

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