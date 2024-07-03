УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5618 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 631 7

Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація в районі Часового Яру залишається критично важкою, - ОСУВ «Хортиця»

На часовоярівському напрямку ситуація в районі відповідальності підрозділів ОСУВ "Хортиця" залишається критично важкою. Бої з окупантами точаться на межі каналу "Сіверський Донець - Донбас".

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

В ОСУВ також зазначили, що воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила героїчно тримають рубежі.

"Інтенсивність ворожих обстрілів не знизилась, росіяни продовжують атакувати силами колишніх увʼязнених з підрозділів "шторм-V", десантників та спецпризначенців", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу було зафіксовано 257 мінометних і артилерійських ворожих обстрілів.

Крім цього, військові розповіли про тактику ворога. За їх словами, ворог доставляє свою піхоту в район лісу, де вона спішується, роззосереджується та намагається штурмувати позиції українських захисників.

Дивіться також: Росіяни нищать Часів Яр "Солнцепеками". ВIДЕО

Проведення своїх штурмових дій загарбники прикривають артилерійськими обстрілами, скидами із дронів-камікадзе та "Ланцетів".

"Минулої доби на напрямку було проведено 51 ворожий штурм, 9 з яких на Часів Яр", - додали в ОСУВ.

Читайте також: Росіяни почали атакувати Часів Яр з Торецького напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (429) Донецька область (8788) Часів Яр (370)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погана тенденція:
Коли ворог знищує цивільні бетонні споруди - ЗСУ відступають, тому що оборонятися без них не можуть.
А про військові бетонні споруди вже давно нічого не чути.
показати весь коментар
03.07.2024 19:49 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2024 19:53 Відповісти
Це і є прикладом, бездіяльності зеленського з приблудами95 щодо підготовки України до відсічі московській війні з 2019 року!!
Він точно надихай, отой з Оманськими??
показати весь коментар
03.07.2024 20:24 Відповісти


Serhii Sternenko ✙

@sternenko

У одній вигаданій бригаді, що тримає оборону на стратегічно важливій ділянці, пару місяців тому призначили нового комбрига. Так склалося, що комбриг не знайшов спільної мови із бригадою, став перешкоджати операторам дронів у роботі, втручатися у їхню роботу та навіть ховав від них дрони. Та мова не про це. Нещодавно командир бригади погодив відправку на бойове завдання… начальника розвідки бригади. Для розуміння - НР це очі, вуха та маса секретних даних щодо ситуації у бригаді та у смузі її відповідальності. Відправляти начрозвідки на бойовий вихід - абослютно некомпетентне рішення, що межує з військовим злочином. Начальник розвідки бригади загинув. Ворог міг отримати доступ до секретної інформації. Бригада вкрай деморалізована. На жаль, історій, як у цій вигаданій бригаді, є ще багато. Системна проблема із кадровою кризою серед командирського складу не вирішується.
показати весь коментар
03.07.2024 21:25 Відповісти
Ukrainian Tanker

@ukrainiantanker

В одній вигаданій бригаді на стратегічно важливому напрямку прямо зараз у посадках стирають в нуль батальйон танкістів з автоматами в руках. Можливо, це навіть одна й та сама вигадана бригада.
показати весь коментар
03.07.2024 21:26 Відповісти


Namespace

@Calling40296943

В ответ

https://x.com/sternenko @sternenko

Торецький напрямок, комбриг - ЗВИЧАЙНИЙ СЄПАР. Влаштував жінку, влаштувався сам, отримують на двох під 300к, усі мовчать бо кидає у мʼясорубки на Олександрополь. У кого з головою усе ок- йдуть у СЗЧ.
Клас да?
показати весь коментар
03.07.2024 21:49 Відповісти
A при зеленскому не може бути іншою армії ніж радянська. Бо він сам радянській. Інша радянська армія тільки радіє цьому бо в чисельності переважають в рази.
показати весь коментар
03.07.2024 22:09 Відповісти
 
 