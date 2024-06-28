Росіяни нищать Часів Яр "Солнцепеками". ВIДЕО

Російські військові використовують ТОС "Солнцепек" для ударів по Часовому Яру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила.

"Найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець - Донбас. Щоб вибити звідти українських військових росіяни стирають місто важкими вогнеметними системами "Солнцепек". Тяжкі вогнеметні системи ТОС-1А, які використовують термобаричні боєголовки, мають суттєвий "нищівний ефект" через значно потужнішу силу ураження і вибухову хвилю, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру", - йдеться в повідомленні.

Військові нагадали, що через невибірковий характер дії їх використання поблизу населених пунктів заборонено Женевською конвенцією.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомили, що ворог посилив тиск в районі Часового Яру.

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