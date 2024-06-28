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Росіяни нищать Часів Яр "Солнцепеками". ВIДЕО

Російські військові використовують ТОС "Солнцепек" для ударів по Часовому Яру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 24 ОМБр імені короля Данила.

"Найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець - Донбас. Щоб вибити звідти українських військових росіяни стирають місто важкими вогнеметними системами "Солнцепек". Тяжкі вогнеметні системи ТОС-1А, які використовують термобаричні боєголовки, мають суттєвий "нищівний ефект" через значно потужнішу силу ураження і вибухову хвилю, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру", - йдеться в повідомленні.

Військові нагадали, що через невибірковий характер дії їх використання поблизу населених пунктів заборонено Женевською конвенцією.

Нагадаємо, напередодні у Генштабі повідомили, що ворог посилив тиск в районі Часового Яру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовоярській громаді залишається 643 людини, дітей серед них немає. У місті зруйновані всі багатоповерхівки, - начальник МВА Чаус

Автор: 

бойові дії (4008) 24 омб імені князя Данила Галицького (260) Часів Яр (365)


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Топ коментарі
+12
ТОС-1А дуже важко замаскувати. Де HIMARS(и) і дрони?
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28.06.2024 08:04
+11
Приперся один з Бахмуту до нас, ми спочатку його жаліли, поки воно не поперло на Україну: це Україна винна, треба було домовлятися, тепер я без житла... невиліковно хворі
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28.06.2024 08:00
+11
От нафуя оце триндіти, ця війна була неминуча, в чому його дійсно слід звинувачувати, так це у відсутності належної підготовки країни до війни, і подальших помилках, які призвели до втрати територій та людей!
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28.06.2024 08:07
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Орда
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28.06.2024 07:51 Відповісти
в орди є честь, в цього рашистського племені мутантів, "честь" відсутня від слова "взагалі"
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28.06.2024 08:06 Відповісти
коли це в орди спостерігалися прояви честі? ті самі грабунки, гвалт, вбивства, руйнування. і жодних рефлексій
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28.06.2024 09:08 Відповісти
Ну ще вату яка так довго и сильно кликала прутіна. Вони тепер повтікали звідти на захід, південь... і кличуть по інших містах.
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28.06.2024 07:56 Відповісти
Приперся один з Бахмуту до нас, ми спочатку його жаліли, поки воно не поперло на Україну: це Україна винна, треба було домовлятися, тепер я без житла... невиліковно хворі
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28.06.2024 08:00 Відповісти
Спершу питайте хто він по національності і все стане зрозуміло
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28.06.2024 08:03 Відповісти
Он родичка в Бердянську живе, російською говорить і її кацапи влаштовують. Вона українка, виросла і виховувалась в українськомовній сім'ї в україномовному Луцьку. Тільки вийшла заміж за багатого діда в Бердянськ.
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28.06.2024 08:23 Відповісти
Богатого це як? Дом і крамниця? І по скільки років було молодим
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28.06.2024 10:04 Відповісти
Житла нема, але він є. А залишивсь би в Бахмуті, вже давно десь ізгнив би мобілізований рашою
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28.06.2024 08:58 Відповісти
От нафуя оце триндіти, ця війна була неминуча, в чому його дійсно слід звинувачувати, так це у відсутності належної підготовки країни до війни, і подальших помилках, які призвели до втрати територій та людей!
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28.06.2024 08:07 Відповісти
Війна почалася в 2014 році при якому Лідору? А в 2022 почалася її активна фаза до якої вони(влада) не готувалися майже зовсім,(думали пропетляють), а право на власну думку ви маєте, як і інші люди, моя думка відрізняється від вашої...
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28.06.2024 09:28 Відповісти
Чорти кацапські. Корміть їх побільше круасанчиками в полоні.
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28.06.2024 07:56 Відповісти
ТОС-1А дуже важко замаскувати. Де HIMARS(и) і дрони?
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28.06.2024 08:04 Відповісти
Там же где и ф-16.
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28.06.2024 08:37 Відповісти
Вони зараз новими ракетами на 10 км можуть бити. Обставитись РЕБом і швидко підкотити на 10 км до ЛБЗ вночі цілком реально і з того боку, і з нашого. Вдарили і покотили в тил. По рухомій цілі хаймарс не ефективний.
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28.06.2024 19:57 Відповісти
Вилупки кацапські! Горіти вам усім у пеклі!🤬
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28.06.2024 08:06 Відповісти
Таких монстрів потрібно знищувати - мабуть немає чим
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28.06.2024 08:12 Відповісти
Хорошая мотивация мобилизоваться после таких видео однако
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28.06.2024 08:17 Відповісти
Очень страшно ...
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28.06.2024 08:27 Відповісти
Треба створювати свої термобаричні систиме і стріляти у відповідь. Або попросити американців щоб позичили термобаричні заряди до хаймерсів.
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28.06.2024 08:52 Відповісти
В армии США нет ракет с термобарическим зарядом, только бомбы.
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28.06.2024 09:47 Відповісти
А у нас нажаль немає можливості нищити ці системи дистанційно...
Здорово виручили б F-16...
Або дрони...але схоже там їх у ЗСУ обмаль...☹️
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28.06.2024 08:52 Відповісти
Вони д-30 знищуються. Дуже неповороткі, великі, та ще й б'ють з відстані 2-5 км. З нормальним командуванням це зброя одного удару. І пройоб розвідки, що підпустили.
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28.06.2024 09:48 Відповісти
раніше було до 6 км, зараз говорять нові ракети до 15-20
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28.06.2024 10:57 Відповісти
Як любили в нас казати лом ломом вибивають. Пора вже створювати ядерну зброю.
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28.06.2024 08:53 Відповісти
та луччє звізду смєрті сразу, чо його мєлочитися.
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29.06.2024 02:13 Відповісти
А где наши Солнцепеки чтобы уе-бать по Белгороду? Неужели ето такая сложная техника что за столько лет войны мы не могли ее сделать?
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28.06.2024 08:58 Відповісти
Максимальна дальність стрільби ТОС "Солнепьок" - 3800 метрів!
То де ж Хаймарси, Цезар, Богдани, Краби, Арчери та навіть старі радянські Гвоздики? Маму всіх наших гиніралів бачив за це в дешевому гробу!
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28.06.2024 09:04 Відповісти
Мабуть усе далекобійне озброєння заплановано вивели з-під Часового Яру, бо за досягнутими домовленостями українських зрадників з окупантом, місто має відійти кацапам, як відійшли Бахмут, Авдіївка, Соледар, Сіверодонецьк, Маріуполь та ін.
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28.06.2024 14:27 Відповісти
де повітряна розвідка , щоб виявити цей солнцепьок та знищити..., куди все поділося, що нам надають, не повинно бути у русні ніякої важкої техніки на 30 км від лінії фронта...
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28.06.2024 09:13 Відповісти
Немає. Всі потенційні развєдчики по барам і спортклубам від ТЦК ховаються. Тому маємо шо маємо.
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29.06.2024 02:14 Відповісти
Вот это видео надо показывать в европарламенте, на заседании евросовета, на заседании совета безопасности ООН, на будущем совещании НАТО. Пусть посмотрят на настоящих фашистов и что они делают. Кстати, а что думают про уничтожение городов вместе с людьми, такие организации как международная амнистия, хуман райтс вотч, международный суд в Гааге, ООН, евросовет, бильдербергский клуб, всемирный экономический форум в давосе, международный олимпийский комитет и папа из города Рима?
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28.06.2024 11:44 Відповісти
И Красный крест туда же. Клуб лицемерия.
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28.06.2024 20:14 Відповісти
Думаєте вони не бачили? Ну да, то все від того що ніхто їм звірства рашистів ніколи не показував, от єсліби побачили, то сразу би зброю дали в необхідній кількості і санкції нормальні ввели, а так... вони не знають нічого просто.
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29.06.2024 02:18 Відповісти
 
 