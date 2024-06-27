У Часовоярській громаді залишається 643 людини, дітей серед них немає. У місті зруйновані всі багатоповерхівки, - начальник МВА Чаус

Станом на четвер, 27 червня, у Часовоярській громаді залишається 643 людини, дітей серед них немає. Житловий сектор Часового Яру щодня перебуває під обстрілами з боку окупантів.

Про це розповів очільник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус, пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, основний аргумент тих, хто відмовляється від евакуації - небажання покидати власне житло.

"Більшість людей, які залишилися в громаді – це люди похилого віку... Тому довести важко їм, що треба евакуюватися і що саме це рятує життя", - розповів очільник МВА.

За його словами місто Часів Яр перебуває під постійними обстрілами російських загарбників.

"Місто щодня під обстрілом. Мікрорайон "Новий", "Жовтневий", безпосередньо мікрорайон "Східний" – як ми його називаємо, "Канал". На "Каналі" взагалі, слава Богу, немає людей – цивільних, я маю на увазі. Там зараз ситуація найскладніша. А так кожен мікрорайон, кожна вулиця щодня потерпає від обстрілів. Росія використовує весь арсенал, який тільки в неї є. Сюди летить усе. "Гради", артилерія, міномети, танкові обстріли, робота дронів – усе постійно. І плюс додамо, звичайно, ще авіацію", - сказав посадовець.

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Він додав, що у місті не залишилося жодної вцілілої багатоповерхівки. Схожа ситуація і з будинками у приватному секторі, хоч там руйнування дещо менші.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що російської армії в мікрорайоні Канал у Часовому Яру немає. Сили оборони тримають оборону на краматорському напрямку.

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