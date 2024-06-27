В Часовоярской громаде остается 643 человека, детей среди них нет. В городе разрушены все многоэтажки, - начальник ГВА Чаус

По состоянию на четверг, 27 июня, в Часовоярской громаде остается 643 человека, детей среди них нет. Жилой сектор Часового Яра ежедневно находится под обстрелами со стороны оккупантов.

Об этом рассказал глава городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус, пишет "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, основной аргумент тех, кто отказывается от эвакуации - нежелание покидать собственное жилье.

"Большинство людей, которые остались в громаде - это пожилые люди... Поэтому доказать трудно им, что надо эвакуироваться и что именно это спасает жизнь", - рассказал глава ГВА.

По его словам город Часов Яр находится под постоянными обстрелами российских захватчиков.

"Город ежедневно под обстрелом. Микрорайон "Новый", "Октябрьский", непосредственно микрорайон "Восточный" - как мы его называем, "Канал". На "Канале" вообще, слава Богу, нет людей - гражданских, я имею в виду. Там сейчас ситуация самая сложная. А так каждый микрорайон, каждая улица ежедневно страдает от обстрелов. Россия использует весь арсенал, который только у нее есть. Сюда летит все. "Грады", артиллерия, минометы, танковые обстрелы, работа дронов - все постоянно. И плюс добавим, конечно, еще авиацию", - сказал чиновник.

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Он добавил, что в городе не осталось ни одной уцелевшей многоэтажки. Похожая ситуация и с домами в частном секторе, хотя там разрушения несколько меньше.

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявлял, что российской армии в микрорайоне Канал в Часовом Яру нет. Силы обороны держат оборону на краматорском направлении.

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