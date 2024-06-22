РУС
Враг не прекращает штурмы Часова Яра, несмотря на высокие потери, - ОСГВ "Хортиця"

Атака на Часів Яр

Ежесуточно россияне теряют возле Часового Яра от 60 до 80 человек. Однако не оставляет попыток захватить город.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин.

"Уже несколько месяцев на том направлении враг пытается захватить Часов Яр и его окрестности. Только за сутки на этом направлении произошло более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов. И в район Часового Яра прилетело более 260 обстрелов из различных видов вооружения. Это говорит о том, что большинство обстрелов противником приходится на сам город Часов Яр. Также все штурмы - их было 9 на том направлении - враг проводит для того, чтобы взять этот город", - отметил он.

По его словам, по тому направлению за прошедшие сутки работала вражеская авиация - она нанесла 11 авиаударов, сбросила 13 управляемых авиабомб.

"На том направлении потери врага немалые. На утро было зафиксировано более 50 оккупантов уничтоженных и более 80 - получили ранения. Это на эти сутки. На предыдущие сутки враг там был более активен, было уничтожено более 250 оккупантов и почти 400 получили ранения. Часов Яр россиянам стоит поперек горла", - констатировал Волошин.

Спикер заверил, что Силы обороны делают все, чтобы врагу не достался ни Часов Яр, ни окрестности, ни прилегающие к этому городу населенные пункты. По его словам, все штурмы РФ терпят неудачу и украинские защитники держат надежную оборону.

Отвечая на вопрос о средних ежесуточных потерях РФ именно около Часового Яра, он заявил, что речь идет о том, что враг за сутки теряет от 60 до 80 человек.

"За минувшие сутки в восточной операционной зоне, нашей - это ОСГВ "Хортиця" - произошло 121 боевое столкновение. За минувшие сутки враг совершил почти 3200 обстрелов позиций наших защитников. Также по нашей операционной зоне РФ (в течение суток - ред.) нанесла 55 авиаударов, применив 78 КАБов и 280 ударов дронами-камикадзе", - сказал спикер.

Напомним, Волошин сообщил, что РФ частично выводит некоторые подразделения в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за потери боеспособности.

Читайте также: Войска РФ начали штурмовать Часов Яр с Торецкого направления, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (510) боевые действия (4743) Часов Яр (392) Волошин Назар (99)
Значить втрати не настільки високі, потрібно завдати більше втрат щоб не змогли штурмувати і почали відкочуватись назад! Що це за втрати в 60-80 чоловік, це повинно бути хоча б 500 в день на тому напрямку і більше!
показать весь комментарий
22.06.2024 14:03 Ответить
Та їм пох на втрати!
показать весь комментарий
22.06.2024 18:20 Ответить
 
 