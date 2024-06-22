Враг не прекращает штурмы Часова Яра, несмотря на высокие потери, - ОСГВ "Хортиця"

Ежесуточно россияне теряют возле Часового Яра от 60 до 80 человек. Однако не оставляет попыток захватить город.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин.

"Уже несколько месяцев на том направлении враг пытается захватить Часов Яр и его окрестности. Только за сутки на этом направлении произошло более 1100 минометных и артиллерийских обстрелов. И в район Часового Яра прилетело более 260 обстрелов из различных видов вооружения. Это говорит о том, что большинство обстрелов противником приходится на сам город Часов Яр. Также все штурмы - их было 9 на том направлении - враг проводит для того, чтобы взять этот город", - отметил он.

По его словам, по тому направлению за прошедшие сутки работала вражеская авиация - она нанесла 11 авиаударов, сбросила 13 управляемых авиабомб.

"На том направлении потери врага немалые. На утро было зафиксировано более 50 оккупантов уничтоженных и более 80 - получили ранения. Это на эти сутки. На предыдущие сутки враг там был более активен, было уничтожено более 250 оккупантов и почти 400 получили ранения. Часов Яр россиянам стоит поперек горла", - констатировал Волошин.

Спикер заверил, что Силы обороны делают все, чтобы врагу не достался ни Часов Яр, ни окрестности, ни прилегающие к этому городу населенные пункты. По его словам, все штурмы РФ терпят неудачу и украинские защитники держат надежную оборону.

Отвечая на вопрос о средних ежесуточных потерях РФ именно около Часового Яра, он заявил, что речь идет о том, что враг за сутки теряет от 60 до 80 человек.

"За минувшие сутки в восточной операционной зоне, нашей - это ОСГВ "Хортиця" - произошло 121 боевое столкновение. За минувшие сутки враг совершил почти 3200 обстрелов позиций наших защитников. Также по нашей операционной зоне РФ (в течение суток - ред.) нанесла 55 авиаударов, применив 78 КАБов и 280 ударов дронами-камикадзе", - сказал спикер.

Напомним, Волошин сообщил, что РФ частично выводит некоторые подразделения в районах Волчанска, Тихого и Глубокого из-за потери боеспособности.

