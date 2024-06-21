РУС
Войска РФ начали штурмовать Часов Яр с Торецкого направления, - ОСГВ "Хортиця"

Росіяни почали штурмувати Часів Яр з Торецького напрямку

Российские оккупационные войска начали штурмы Часового Яра с Торецкого направления.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно. Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами до пяти человек пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал. Уже несколько дней противник пошел с другого направления, с Торецкого, на Часов Яр. Захватчики прут со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк", - отметил он.

С начала суток оккупанты трижды попытались приблизиться к украинским позициям вблизи Часового Яра и Клещиевки. По его словам, бои продолжаются, ситуация контролируемая.

Волошин напомнил, что в боях за Часов Яр участвуют подразделения РФ 1065-го артиллерийского полка воздушно-десантных войск (98-я дивизия ВДВ РФ), 58-й батальон спецназа (1-й корпус армии так называемой "ДНР") и бригада "Север-в" (резервной части так называемой "ДНР").

Часов Яр (392) Волошин Назар (99)
Подивився на карту - від останнього просування під Горлівкрю до Часів Яру 21, 5 км. Пан Волошин карту дивився , чи він не знає , що це таке ? А може його дезінформували і орки на Харків сунуть з Торецька .
21.06.2024 15:38 Ответить
А сам-то ты, хорошо на карту смотрел? На какую смотрел, Гугл, Яндекс? А на ДипСтейт смотрел?
Если выдавят ВСУ из Пивничного(например из северной половины) и Дружбы, то двинут на Дачнэ и Дылийивку. После этого, при движении на север (в направлении Часового Яру), будут выдавливать ( или окружать) силы держащие канал возле Озарянивкы и Курдюмивкы. Ну и естественно с севера, на встречу, будут давить в сторону Клищийивкы и Андрийивкы.
21.06.2024 16:28 Ответить
На ДипСтейт и смотрел . Далековато до Часов Яра . Попытка окруженя Курдюмовки , Клещеевки возможна , смотря на каком уровне будет предприниматься противодействие реальное , а не в отчётах и видосиках , як одного орка в канаві знищіли .
21.06.2024 18:48 Ответить
Шановні добродії, донатьте на дрони. Це рятує життя нашим захисникам.
21.06.2024 16:17 Ответить
 
 