Войска РФ начали штурмовать Часов Яр с Торецкого направления, - ОСГВ "Хортиця"
Российские оккупационные войска начали штурмы Часового Яра с Торецкого направления.
Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно. Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами до пяти человек пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал. Уже несколько дней противник пошел с другого направления, с Торецкого, на Часов Яр. Захватчики прут со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк", - отметил он.
С начала суток оккупанты трижды попытались приблизиться к украинским позициям вблизи Часового Яра и Клещиевки. По его словам, бои продолжаются, ситуация контролируемая.
Волошин напомнил, что в боях за Часов Яр участвуют подразделения РФ 1065-го артиллерийского полка воздушно-десантных войск (98-я дивизия ВДВ РФ), 58-й батальон спецназа (1-й корпус армии так называемой "ДНР") и бригада "Север-в" (резервной части так называемой "ДНР").
Если выдавят ВСУ из Пивничного(например из северной половины) и Дружбы, то двинут на Дачнэ и Дылийивку. После этого, при движении на север (в направлении Часового Яру), будут выдавливать ( или окружать) силы держащие канал возле Озарянивкы и Курдюмивкы. Ну и естественно с севера, на встречу, будут давить в сторону Клищийивкы и Андрийивкы.