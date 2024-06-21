Войска РФ начали штурмовать Часов Яр с Торецкого направления, - ОСГВ "Хортиця"

Российские оккупационные войска начали штурмы Часового Яра с Торецкого направления.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно. Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами до пяти человек пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал. Уже несколько дней противник пошел с другого направления, с Торецкого, на Часов Яр. Захватчики прут со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк", - отметил он.

С начала суток оккупанты трижды попытались приблизиться к украинским позициям вблизи Часового Яра и Клещиевки. По его словам, бои продолжаются, ситуация контролируемая.

Волошин напомнил, что в боях за Часов Яр участвуют подразделения РФ 1065-го артиллерийского полка воздушно-десантных войск (98-я дивизия ВДВ РФ), 58-й батальон спецназа (1-й корпус армии так называемой "ДНР") и бригада "Север-в" (резервной части так называемой "ДНР").

