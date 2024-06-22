Ворог не припиняє штурмів Часового Яру попри високі втрати, - ОСУВ "Хортиця"

Щодоби росіяни втрачають біля Часового Яру від 60 до 80 осіб. Проте не полишає спроб захопити місто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Уже кілька місяців на тому напрямку ворог намагається захопити Часів Яр і його околиці. Лише за добу на цьому напрямку відбулося понад 1100 мінометних і артилерійських обстрілів. І у район Часового Яру прилетіло понад 260 обстрілів з різних видів озброєння. Це говорить про те, що більшість обстрілів противником приходиться на саме місто Часів Яр. Також усі штурми - їх було 9 на тому напрямку - ворог проводить для того, щоб взяти це місто", - зазначив він.

За його словами, по тому напрямку минулої доби працювала ворожа авіація - вона завдала 11 авіаударів, скинула 13 керованих авіабомб.

"На тому напрямку втрати ворога чималі. На ранок було зафіксовано понад 50 окупантів знищених і понад 80 - отримали поранення. Це на цю добу. На попередню добу ворог там був більш активний, було знищено понад 250 окупантів та майже 400 отримали поранення. Часів Яр росіянам стоїть поперек горла", - констатував Волошин.

Речник запевнив, що Сили оборони роблять все, щоб ворогу не дістався ні Часів Яр, ні околиці, ні прилеглі до цього міста населені пункти. За його словами, усі штурми РФ зазнають невдач і українські захисники тримають надійну оборону.

Відповідаючи на запитання щодо середніх щодобових втрат РФ саме біля Часового Яру, він заявив, що йдеться про те, що ворог за добу втрачає від 60 до 80 осіб.

"Минулої доби у східній операційній зоні, нашій - це ОСУВ "Хортиця" - відбулося 121 бойове зіткнення. За минулу добу ворог здійснив майже 3200 обстрілів позицій наших захисників. Також по нашій операційній зоні РФ (упродовж доби — ред.) завдала 55 авіаударів, застосувавши 78 КАБів та 280 ударів дронів-камікадзе", - сказав речник.

Нагадаємо, Волошин повідомив, що РФ частково виводить деякі підрозділи у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через втрату боєздатності.

