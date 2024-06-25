УКР
Окупанти намагаються лізти в лоб і обходити по флангах, щоб заволодіти Часовим Яром, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Окупанти намагаються лізти в лоб і обходити по флангах, щоб заволодіти Часовим Яром, - речник ОСУВ

Російські загарбники й далі продовжують активно наступати у районі міста Часів Яр, що на Донеччині. Проте українські захисники завдають ворогу втрат.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише ZN.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волошин, зокрема, розповів про тактику окупаційних військ РФ у районі Часового Яру.

"Росіяни намагаються лізти в лоб і обходити по флангах, щоб заволодіти містом Часів Яр", - сказав речник ОСУВ.

Він додав, що на цьому напрямку під час штурмів загарбники втрачають від 60 до 80 солдатів.

Крім цього, Волошин розповів про ситуацію на Харківському напрямку. За його словами, сюди окупанти планують перекинути додаткові сили - підрозділи дев'ятої окремої мотострілецької бригади 51 армії РФ.

Речник ОСУВ зазначив, що у районі міста Вовчанськ тривають бої, проте активні наступальні дії ворога на Харківщині зупинено. 

Читайте також: Ворог був призупинений в районі села Борова Харківської області, - ОСУВ "Хортиця"

"Українські військові укріплюють оборонні рубежі та позиції на півночі Харківської області.Тут ворог призупинив активні бойові дії, адже ЗСУ доклали там чимало зусиль, зупинивши активне просування і наступ ворога", - розповів Волошин.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" розповідав, що РФ готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська.

Читайте також: Ворог не припиняє штурмів Часового Яру попри високі втрати, - ОСУВ "Хортиця"

армія рф (18528) ОСУВ Хортиця (517) Часів Яр (398) Волошин Назар (102)
Ще один локшинатор...
25.06.2024 19:59 Відповісти
Ті позиції, які ЗОБОВЯЗАНА була зробити, влада зеленського єрмака, роблять Захисники, Власними руками!!
Ось ціна, перебування приблуд95 із зеленським, на посадах!!
Гнати в шию, цей зкацаплений натовп, але через ОБОВЯЗКОВУ роботу слідчих, ГПУ СБУ ДБР НАБУ, та ще, з десяток ЗАБРОНЬОВАНИХ професій отих органів, які стоять на сторожі інтересів ДЕРЖАВИ УКРАЇНА!
25.06.2024 20:08 Відповісти
,,лезут в лоб и наступают по флангам...,, А в чём тут сюжет, интрига, удивление, ошибка, тупость..... Это и есть классическое наступление армии, как учебниках. Ползучее наступление, мало но вперёд и каждый день продвигаются. По всей линии фронта кстати. Не патриотично конечно---но от обороны до победы далеко, очень далеко. И причины истинные мы знаем. Нет оружия. И нужного скорее и не будет. А к тому что есть оружию нет бк. Артилерия уже молчит с зимы почти везде. Нечем.
25.06.2024 20:23 Відповісти
 
 