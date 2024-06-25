Окупанти намагаються лізти в лоб і обходити по флангах, щоб заволодіти Часовим Яром, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин

Російські загарбники й далі продовжують активно наступати у районі міста Часів Яр, що на Донеччині. Проте українські захисники завдають ворогу втрат.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише ZN.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волошин, зокрема, розповів про тактику окупаційних військ РФ у районі Часового Яру.

"Росіяни намагаються лізти в лоб і обходити по флангах, щоб заволодіти містом Часів Яр", - сказав речник ОСУВ.

Він додав, що на цьому напрямку під час штурмів загарбники втрачають від 60 до 80 солдатів.

Крім цього, Волошин розповів про ситуацію на Харківському напрямку. За його словами, сюди окупанти планують перекинути додаткові сили - підрозділи дев'ятої окремої мотострілецької бригади 51 армії РФ.

Речник ОСУВ зазначив, що у районі міста Вовчанськ тривають бої, проте активні наступальні дії ворога на Харківщині зупинено.

"Українські військові укріплюють оборонні рубежі та позиції на півночі Харківської області.Тут ворог призупинив активні бойові дії, адже ЗСУ доклали там чимало зусиль, зупинивши активне просування і наступ ворога", - розповів Волошин.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" розповідав, що РФ готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська.

