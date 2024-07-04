ВСУ отошли из микрорайона "Канал" к Часову Яру, - ОСГВ "Хортиця"
Силы обороны Украины отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области на более защищенные и подготовленные позиции.
Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.
По его словам, микрорайон было нецелесообразно удерживать, поскольку это угрожало жизни украинских воинов.
Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командования отойти на более защищенные, более подготовленные позиции", - подчеркнул он.
В ОСГВ "Хортиця" отметили, что российские оккупанты пытаются полностью взять город, чтобы выполнить определенные "дедлайны". Враг не останавливает своих активных боевых действий.
"У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить несколько уже месяцев подряд, - взять город Часов Яр. Попытка его повесить там свое триколорное тряпье", - добавил Волошин.
Напомним, 3 июля аналитики Deep State сообщили об оккупации микрорайона "Канал", отметив, что он "полностью стерт".
Там утверждали, что удержание микрорайона в условиях проблем с логистикой увеличило бы потери.
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А ви за ним, бо медики, зараз ой як потрібні.
Доречі ваш син, підпадає під всі 3 категорії
Але, щоб настільки - дурепна брехуха? Ну. бум знать... Будеш жирною.
Це також історія...
Але давайте все оцінювати ******* історію, яку ми з вами, живі досі, ще можемо змінити - якщо самі робимо і примушуємо інших робити висновки з власних минулих помилок...
Цю новину можна видалити.
Ну, хоть паржом або просто перестать стрелять … Ухилянт є ухилянтом, хоть і не голеним…
Та нікуя там не підготовлено усе розкрадено зеленою кодлою
Хочете сказати, прем'єр-міністр Чехії збрехав?
про звернення Зеленського за військової допомогою до кожної з країн членів
Європейського союзу.
https://petition.president.gov.ua/petition/225680 https://petition.president.gov.ua/petition/225680
Про марність таких петицій вже хіба що мертвий ще не чув.
Та,ще-наслідок звільнення вищого командного складу ЗС,якими би дифірамбами не прикривались.
Вова, ти задоволений?
Хіба, ні?
Гопник ***** заметушився, бо щось передчуває ...