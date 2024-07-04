ВСУ отошли из микрорайона "Канал" к Часову Яру, - ОСГВ "Хортиця"

Силы обороны Украины отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области на более защищенные и подготовленные позиции.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

По его словам, микрорайон было нецелесообразно удерживать, поскольку это угрожало жизни украинских воинов.

Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командования отойти на более защищенные, более подготовленные позиции", - подчеркнул он.

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В ОСГВ "Хортиця" отметили, что российские оккупанты пытаются полностью взять город, чтобы выполнить определенные "дедлайны". Враг не останавливает своих активных боевых действий.

"У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить несколько уже месяцев подряд, - взять город Часов Яр. Попытка его повесить там свое триколорное тряпье", - добавил Волошин.

Напомним, 3 июля аналитики Deep State сообщили об оккупации микрорайона "Канал", отметив, что он "полностью стерт".

Там утверждали, что удержание микрорайона в условиях проблем с логистикой увеличило бы потери.

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