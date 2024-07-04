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ВСУ отошли из микрорайона "Канал" к Часову Яру, - ОСГВ "Хортиця"

ЗСУ відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру

Силы обороны Украины отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру Донецкой области на более защищенные и подготовленные позиции.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Україна.

По его словам, микрорайон было нецелесообразно удерживать, поскольку это угрожало жизни украинских воинов.

Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командования отойти на более защищенные, более подготовленные позиции", - подчеркнул он.

Читайте также: Ситуация в районе Часового Яра остается критически тяжелой, - ОСГВ "Хортиця"

В ОСГВ "Хортиця" отметили, что российские оккупанты пытаются полностью взять город, чтобы выполнить определенные "дедлайны". Враг не останавливает своих активных боевых действий.

"У него есть какие-то определенные дедлайны, которые он не может выполнить несколько уже месяцев подряд, - взять город Часов Яр. Попытка его повесить  там свое триколорное тряпье", - добавил Волошин.

ЗСУ відійшли з мікрорайону Канал у Часовому Яру

Напомним, 3 июля аналитики Deep State сообщили об оккупации микрорайона "Канал", отметив, что он "полностью стерт".

Там утверждали, что удержание микрорайона в условиях проблем с логистикой увеличило бы потери.

Читайте также: Россияне начали атаковать Часов Яр с Торецкого направления, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (423) Донецкая область (9984) Часов Яр (368) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+46
Так склалося, що сьогодні в усьому що відбувається винні чоловіки від 25 до 60 років які мали наглість ще не вдягнути піксель. Немає забезпечення в ЗСУ - винні ухилянти, немає ліній оборони нормальних - знову ухилянти не накопали, мясний командир - то просто ухилянтів замало, бачте які гівнюки, вмирати не хочуть. Корупція кругом, бабло в мішках целафанових пачками під діваном, то все ухилянти винні. Пахаєш, волонтериш, вдягаєш хлопців, забезпечуєш тачками, дронами... пофігу. Гівно ти ухилянтське і прав у тебе немає.
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04.07.2024 11:38 Ответить
+34
Та то ухилянти винні,що кацапня одним ударом знищила та пошкодила літаки у Миргороді,які виставили на аеродромі під відкритим небом,наче в тирі?Якщо таке лайно з боку командування робиться в еліті ЗСУ-повітряних силах,то що робиться в піхоті ?!
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04.07.2024 11:31 Ответить
+27
Що було запрограмовано ще в лютому при тотальній зміні керівництва ЗСУ. Ну, а ще раніше - в результаті виборів 2019-го року...
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04.07.2024 11:02 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це не ЗСУ відступає це ЗСУ не має підтримки України, бо якщо не диванні патріоти, то ухилянти і втікачі. Ви тих хлопців з ЗСУ бачили? Дякуйте їм,що тримають Україну
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04.07.2024 11:12 Ответить
Та то ухилянти винні,що кацапня одним ударом знищила та пошкодила літаки у Миргороді,які виставили на аеродромі під відкритим небом,наче в тирі?Якщо таке лайно з боку командування робиться в еліті ЗСУ-повітряних силах,то що робиться в піхоті ?!
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04.07.2024 11:31 Ответить
Це ж не перший раз: то хаймарс з петріотом в полі стоїть, то 5 вертольотів в полі посадять і чекають іскандера поки орки оланом онлайн транслюють по всім тг каналам. Не тільки наш ГУР за техніку башляє, а гру орків з *багатшої сімʼї* )
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04.07.2024 12:20 Ответить
Так склалося, що сьогодні в усьому що відбувається винні чоловіки від 25 до 60 років які мали наглість ще не вдягнути піксель. Немає забезпечення в ЗСУ - винні ухилянти, немає ліній оборони нормальних - знову ухилянти не накопали, мясний командир - то просто ухилянтів замало, бачте які гівнюки, вмирати не хочуть. Корупція кругом, бабло в мішках целафанових пачками під діваном, то все ухилянти винні. Пахаєш, волонтериш, вдягаєш хлопців, забезпечуєш тачками, дронами... пофігу. Гівно ти ухилянтське і прав у тебе немає.
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04.07.2024 11:38 Ответить
100% . Я б ще добавив, що 30 років в Україні генерали утримувалися державою, їм зарплати, пенсії, пайки, квартири і т.д., а інженерам х.р собачий! Зараз всі побачили що війну виграють не генерали мʼясні , а технології ((
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04.07.2024 12:11 Ответить
Валя там ваш синок в НІмеччині, раз так переживаєте за ЗСУ то може цейво хай до війська йде..
А ви за ним, бо медики, зараз ой як потрібні.
Доречі ваш син, підпадає під всі 3 категорії
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04.07.2024 16:43 Ответить
Якщо так постійно відступати, то можна зайти в тил ворогу, бо земля кругла. Ось в чому полягає стратегія командування.
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04.07.2024 18:30 Ответить
Я вже декілька разів писав на Цензор, звертаючись напряму до Василя Малюка, про те , що потрібно розвивати підрозділи-винищувачі БПЛА. Вже були повідомлення що українські БПЛА атакували російські безпілотники. Питання до керівництва України і ЗСУ: чому в кожне велике місто не помістити підрозділ БПЛА, укомплектований винищувачами БПЛА? Адже будь-який удар Іскандерами по об'єктах великих міст, як це було в Дніпрі при наліт на Південномаш, починався з розвідувального польоту ворожого БПЛА-розвідника. Його спокійно можно було звити безпілотником винищувачем. Чому це не зроблено? Системи "Патріот" дуже дорогі, і коли вони прибудуть для всіх міст -невідомо. Дорогі також ракети до них. А БПЛА -винищувачі допоможуть захистити міста України, збиваючи ворожі розвідники БПЛА, таким чином осліплюючи ворога. Це елементарно! Невже до цього не можна було додуматись?
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04.07.2024 18:45 Ответить
Традиційний "плач Ярославни" у стилі "Все пропало!" від "гостей із запоребрика" ...
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04.07.2024 16:46 Ответить
А які можуть бути перемовини з тим, хто для початку перемовинн вимагає капітулювати, віддати йому територію, яку він зможе захопити такими темпами нне ранійше 2028 року, ще й розброїтися, щоб йому було зручнно захопити ще?
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04.07.2024 11:06 Ответить
Для цього в потрібні дипломати та авторитетні посередники...Але в нас Кулеба лопатою...Все одно будуть що рішать, подивимося
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04.07.2024 11:09 Ответить
Для чого "цього"? Вгамувати нннеадекватні запити твого кремлівського фюрера? Тут не дипломат, а кіллер потрібен.
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04.07.2024 12:55 Ответить
Миша мишин , Саша саша , Галя галя - кацапы как Штирлиц в будёновке и до них никогда не дойдёт на чём же они погорели ?
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04.07.2024 11:25 Ответить
Погано - Часік - це ключ до західного Донбасу
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04.07.2024 10:59 Ответить
Та ти шооо?! І шож нам бідним тепер робити?
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04.07.2024 11:10 Ответить
Писати - як з переляку
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04.07.2024 11:12 Ответить
Ти мене знаєш - чудік
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04.07.2024 11:19 Ответить
Відповім коротше - кмс по боксу - 100кг - отаку муиню мені кажуть тільки поза очі - один на один - язик в дупі
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04.07.2024 11:23 Ответить
Та я бачу що в тебе в голові чупа-чупс.
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04.07.2024 13:22 Ответить
Не вгомонився?
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04.07.2024 21:57 Ответить
Читати українськи змі - про те як рашисти готуються у 24 році до продовження війни в Україні - а це 400 тисяч контрактників - а у нас - кордони забиті ухилянтами - https://www.radiosvoboda.org/a/news-brytanska-rozvidka-mobilizatsiya-rosiya/32898779.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-brytanska-rozvidka-mobilizatsiya-rosiya/32898779.html

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04.07.2024 11:21 Ответить
дивитися телемарафон і чекати на перемогу.
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04.07.2024 11:52 Ответить
Вибиті КАБами 500 тими., для тебе це щось міняє?
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04.07.2024 11:12 Ответить
Так.
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04.07.2024 11:13 Ответить
Чому зеленский не нищить і не вибиває рашистів кабами та фабами з їх укріплень?
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04.07.2024 11:23 Ответить
йому єриак не доволяє
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04.07.2024 11:52 Ответить
андрєйбарісич ніразрєшаіт
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04.07.2024 11:59 Ответить
Цікаво , останніх пів року таке враження , що в нас працює Конашенков! Може ми його у кацапів викупили?
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04.07.2024 11:02 Ответить
Це точно! Стільки брехні, а потім тупих виправдань - повна аналогія з рашнею. І, здається, почали їх багато в чому копіювати. Чи то від нерозуміння, як вірно самим робити, чи підказки натівських "полковників" лєвнякові та безтолкові? Якась повна чехарда.
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04.07.2024 11:11 Ответить
Все значно простіше, в Україні кацапи самі з собою, але українськими людьми - цивільними "ухилянтами" воюють. "Своїх" службістів законом бережуть на гауляйтерство майбутньої омріяної колонії України як малоросії.
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04.07.2024 14:15 Ответить
"на більш захищені та підготовлені позиції" - тобто туди, де ще поки є вцілілі будинки.
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04.07.2024 11:14 Ответить
Що було запрограмовано ще в лютому при тотальній зміні керівництва ЗСУ. Ну, а ще раніше - в результаті виборів 2019-го року...
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04.07.2024 11:02 Ответить
Те, що ти типова 73/43%зебілка - відомо вже давно.
Але, щоб настільки - дурепна брехуха? Ну. бум знать... Будеш жирною.
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04.07.2024 13:36 Ответить
Відмийся від свого смердючого зе-лайна, зе-жаба марта, киш назад в каналізацію дебіломарафону
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04.07.2024 14:10 Ответить
це запрограмував ще батько Махно, коли почав лизати кацапам і битися на іх боці.
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04.07.2024 12:04 Ответить
А, може, повернемось у середні віки і згадаємо ще міжусобиці київських князів?
Це також історія...
Але давайте все оцінювати ******* історію, яку ми з вами, живі досі, ще можемо змінити - якщо самі робимо і примушуємо інших робити висновки з власних минулих помилок...
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04.07.2024 13:39 Ответить
а чому б ні, якщо за прграмування?
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05.07.2024 00:04 Ответить
"ЗСУ зупинили спроби окупантів прорвати оборону в районах Кліщіївки та Часового Яру, - Генштаб Джерело:
Цю новину можна видалити.
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04.07.2024 11:05 Ответить
Ми не відступили. Ми - відійшли.
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04.07.2024 11:06 Ответить
зелені падли поступово здають куйлу усю Україну.....
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04.07.2024 11:08 Ответить
То це вони відійшли?
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04.07.2024 11:13 Ответить
Ні звичайно. То просто ось це прийшло завдяки 73% українців - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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04.07.2024 11:26 Ответить
В Часовому ярі за нього проголосувало 90%, тільки їх в окопах немає..
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04.07.2024 15:23 Ответить
Наслідки, дивного сидіння, отих прострочених СРАТЬєхав, в отій ставці, з єрмаком Оманським, очевидні, після зміни Розумної Команди!
Ну, хоть паржом або просто перестать стрелять … Ухилянт є ухилянтом, хоть і не голеним…
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04.07.2024 11:08 Ответить
Без паніки ! Ми тонемо по плану і стабільно...
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04.07.2024 11:09 Ответить
на більш захищені та підготовлені позиції.

Та нікуя там не підготовлено усе розкрадено зеленою кодлою
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04.07.2024 11:10 Ответить
Якось зненацька.
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04.07.2024 11:14 Ответить
Тобто те, що нарешті з'явилися снаряди, на ситуацію ніяк не вплинуло?
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04.07.2024 11:16 Ответить
Вони з'явилися, але в недостатных кількостях. Зате орки криють кабами у таких кількостях, яких не було раніше. Снарядами проти них не попреш. Потрібні винищувачі та більше пзрк.
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04.07.2024 11:21 Ответить
В чиїх фантазіях з'явились ці снаряди ? Це як халва .
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04.07.2024 11:35 Ответить
«Перша партія *********** від нашої ініціативи прибула в Україну деякий час тому. Ми робимо все, що від нас залежить». / прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала / 25 червня 2024/
Хочете сказати, прем'єр-міністр Чехії збрехав?
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04.07.2024 11:48 Ответить
Заявляти можна все , що завгодно , тільки стріляти треба снарядами , а не заявами . І де ж ті снаряди , якщо контрбатарейная боротьба відсутня зовсім ? Вона ні гарна , ні погана ні середньої якості - її просто немає .
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04.07.2024 12:24 Ответить
Отже, повертаємося до першого мого коментаря. Снаряди з'явилися, але де саме - невідомо, тому що ситуацію на передку це не змінило.
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04.07.2024 12:31 Ответить
Там дальше ще кращі позиції
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04.07.2024 11:16 Ответить
Найкращими позиціями зараз можуть бути тільки міські підвали та інші підземні споруди. Все інше, посадки, будови порівнюють із землею кабами.

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04.07.2024 11:38 Ответить
Ну да чего уж стесняться лучше сразу на польский кордон или Тысу форсировать раз уж днепро не по силам
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04.07.2024 12:27 Ответить
Підпишіть петицію
про звернення Зеленського за військової допомогою до кожної з країн членів
Європейського союзу.

https://petition.president.gov.ua/petition/225680 https://petition.president.gov.ua/petition/225680
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04.07.2024 11:33 Ответить
Ще одна абсолютно безглузда "ініціатива".
Про марність таких петицій вже хіба що мертвий ще не чув.
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04.07.2024 11:50 Ответить
Це так-касапи наступають,захоплюють території,а все решта лірика і єдиний канал.
Та,ще-наслідок звільнення вищого командного складу ЗС,якими би дифірамбами не прикривались.
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04.07.2024 11:38 Ответить
Тільки у кацапів кінцеви строки постійно переносяться і перемога в любому випадку незалежно від результату🥴
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04.07.2024 11:41 Ответить
Пересидент каже що нові позиціїї краще старих, тому виходить все добре .
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04.07.2024 12:03 Ответить
"Відійшли"-це те, що тільки і роблять ЗСУ після заміни Залужного.
Вова, ти задоволений?
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04.07.2024 12:06 Ответить
Судя по всему не совсем удовлетворен темпами отступления генерала отступления сырского потому и хочет его сменить на генерала , которому видимо дадут прозвище драп
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04.07.2024 12:23 Ответить
Він так, бо його задача як більше територій віддати Параше що скоріше почався "мірний процес".
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04.07.2024 12:51 Ответить
Вот те раз,а писали же день или два назад что зсу выбили противника из канала и тут на те сами свалили оттуда.Интересно а кацапы смогут удерживать этот полностью стертый канал ведь полностью снесённый Бахмут ,где они находятся в огневом мешке и где им негде укрыться они и по сей день удерживают
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04.07.2024 12:21 Ответить
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04.07.2024 12:50 Ответить
Залужний у цій ситуації не створив би нічого краще за Сирського, тому що немає паритету з орками по зброї. Якщо рівняють місто у пил-немає де тримати оборону.
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04.07.2024 13:36 Ответить
Залужний не краще за Сирського ?, щось ОП засмерділо.
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04.07.2024 13:39 Ответить
Де я таке сказав ? Привиділося ? Чи у голові тільки опа ?
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04.07.2024 13:41 Ответить
Так і пиши, що Залужний краще за Сирського, бо у нього на відміну від Сирського мізків більше і професійності.
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04.07.2024 13:46 Ответить
Якщо ти не зрозумів, то поясню-справа не у особистостях. А у тому, що орки переважають зброєю, через що наші вимушені відходити. Нам немає чим збивати їхні бомбардувальники і на їх 5-6 снарядів ми можемо відповісти тільки одним. А ти у фамілії вчепився. Що б Залужний у такій ситуації міг би зробити краще ? Бахмут пав при Залужному. Кліщи навколо Авдіївки виросли також при ньому. Чому ? Тому що на війні важливе не тільки вміння, а і наявність достатньої кількості зброї.
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04.07.2024 14:04 Ответить
на війні ще треба забути про рейтинги і на вкраїну працювати, військовим не заважати, а не хапати бабло і вострити лижі на Сраєль. Зе-жабі похер Україна
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04.07.2024 14:15 Ответить
Можливості виграти війну ресурсів із усім цивілізованим світом у кацапів немає. Думати інакше це фентезі. А ось можливості у партнерів стовідсотково контролювати те, чи в повному обсязі їхня допомога доходить до підрозділів ЗСУ, у них (партнерів) ймовірно немає. Звідси ростуть ноги їхнього невдоволення "зеленою владою" та звинувачення в корупції. При цьому ймовірність того, що значна частина цієї допомоги просто "втрачається" за складами дуже велика. Допомога зайшла до країни, але не дійшла до підрозділів. Ось тут би СБУ і пошукати "нестачу" і цим простимулювати збільшення партнерської допомоги.
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04.07.2024 18:22 Ответить
Якщо повністю стерто то там так само має бути складно утриматися і рашистам.
Хіба, ні?
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04.07.2024 15:53 Ответить
Так Це типова відмазка, замість "немає змоги втримувати позиції". Нема людей, ні зброї. Програємо.
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05.07.2024 02:40 Ответить
"Плач Ярославни" у стилі "Все пропало!" на форумі не вщухає, а в той же час *****, мабуть від надлишку милосердя, просуває туфту про перемир'я. "Совпадение! Не думаю."
Гопник ***** заметушився, бо щось передчуває ...
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04.07.2024 17:14 Ответить
сирські-хочаки потужно відступають
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04.07.2024 22:17 Ответить
Все що найкраще вміє робити ця влада - це красти і просирати все що тільки можна... Порхококошупель треба стирати разом з усіма метастазами!
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05.07.2024 03:05 Ответить
 
 