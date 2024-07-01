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Россияне начали атаковать Часов Яр с Торецкого направления, - ОСГВ "Хортица"

Часів Яр

Российские оккупанты начали атаковать Часов Яр Донецкой области с Торецкого направления, они пытаются давить со стороны Горловки на Шумы, Нью-Йорк.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне Донбас.

"Последнюю неделю вражеские штурмы происходят постоянно. Идут и механизированные штурмы в лоб Часового Яра, также и небольшими группами до пяти бойцов пытаются прорываться в микрорайоны Новый, Канал", - отметил Волошин.

Кроме того, по его словам, уже несколько дней противник пошел с другого направления, с Торецкого на Часов Яр.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (418) Часов Яр (365) Волошин Назар (99)


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Нью-Йорк від Часового Яру геть в іншому напрямку.
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01.07.2024 22:52 Ответить
Как они могут на Шумы тиснуть , назад повернут ?
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01.07.2024 23:03 Ответить
Бидло совкові генерали, продажні шкури, призвели до цього, поки не понесуть ніякої відповідальності наші воїни в небезпеці
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01.07.2024 23:34 Ответить
Тебе надо быть генералом, иди на фронт постепенно дослужиш до генерала.
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02.07.2024 12:52 Ответить
 
 